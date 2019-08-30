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Tarih çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Kafalı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Türk tarihi alanında önemli çalışmalar yapan Prof.

Türk tarihi alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Genel Türk tarihi ve kültürü alanlarında yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Mustafa Kafalı (85), iki gün önce vefat etmişti. Kafalı’nın cenazesi, Kocatepe Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye ailesi, AK Parti Milletvekili Naci Bostancı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasetçi ve sevenleri katıldı.
Nihal Atsız’ın öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kafalı, Türk tarihine ışık tutan önemli çalışmaları hayata geçirmişti.

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