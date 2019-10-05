"Tarih dizilerden öğrenilmez"

DİYARBAKIR (AA) - TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, "Diyarbakır 7. Kitap Fuarı”nda okurlarıyla bir araya geldi, kitaplarını imzaladı.

Fuarda kitapseverlerle söyleşide buluşan Yenişehirlioğlu, daha sonra kendisine ayrılan stantta kitaplarını imzaladı, fotoğraf çektirdi. Yenişehirlioğlu, burada yaptığı açıklamada, fuara katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kitap fuarının Diyarbakır adına sevindirici olduğunu aktaran Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Bugün sevgili dostlarımızla söyleşimizi yaptık. Bir hayli de kalabalıktı. Saatlerdir imza atıyorum. Kendi adıma ve edebiyat adına çok mutluyum. Kitap fuarları bu açıdan çok önemli. Okurlarımızla bir araya geliyoruz, göz göze temas kuruyoruz, sohbet ediyoruz, kitaplarını imzalıyoruz. Dostluğun, kardeşliğin ve muhabbetin geliştirilmesi açısından kitap fuarları çok önemli. Ben de Diyarbakır'da bu fuarda olduğum için çok mutluyum."

Kitap okumanın önemine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti: