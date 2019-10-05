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"Tarih dizilerden öğrenilmez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, "Diyarbakır 7. Kitap Fuarı"nda kitapseverlerle bir araya geldi, kitaplarını imzaladı - Yenişehirlioğlu: - "Hep şunu söylerim, tarih dizilerden öğrenilmez, mutlaka kitap okunması gerekir. Bizim de içinde bulunduğumuz projeler, diziler, kışkırtıcı bir etki yapıyor. Buradan yola çıkarak gençlerimizin tarih kitaplarına, tarihi romanlara yöneldiğini görüyorum"

DİYARBAKIR (AA) - TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, "Diyarbakır 7. Kitap Fuarı”nda okurlarıyla bir araya geldi, kitaplarını imzaladı.

Fuarda kitapseverlerle söyleşide buluşan Yenişehirlioğlu, daha sonra kendisine ayrılan stantta kitaplarını imzaladı, fotoğraf çektirdi. Yenişehirlioğlu, burada yaptığı açıklamada, fuara katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kitap fuarının Diyarbakır adına sevindirici olduğunu aktaran Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Bugün sevgili dostlarımızla söyleşimizi yaptık. Bir hayli de kalabalıktı. Saatlerdir imza atıyorum. Kendi adıma ve edebiyat adına çok mutluyum. Kitap fuarları bu açıdan çok önemli. Okurlarımızla bir araya geliyoruz, göz göze temas kuruyoruz, sohbet ediyoruz, kitaplarını imzalıyoruz. Dostluğun, kardeşliğin ve muhabbetin geliştirilmesi açısından kitap fuarları çok önemli. Ben de Diyarbakır'da bu fuarda olduğum için çok mutluyum."

Kitap okumanın önemine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Hep şunu söylerim, tarih dizilerden öğrenilmez, mutlaka kitap okunması gerekir. Bizim de içinde bulunduğumuz projeler, diziler kışkırtıcı bir etki yapıyor. Buradan yola çıkarak gençlerimizin tarih kitaplarına, tarihi romanlara yöneldiğini görüyorum. Gençliğin kitap fuarlarına ilgi ve alaka göstermeleri çok sevindirici. Diyarbakır'ı bu açıdan çok zenginleşmiş buldum. Her sene biraz daha gelişiyor, her sene imza saatlerimiz biraz daha da uzuyor. Bu gençliğimizin okuduğunu, kendi tarihini, kadim kültürünü, değerlerini yeniden keşfettiğini gösteriyor. Bu Türkiye'miz açısından da çok müthiş bir zenginlik."

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Bahadır Yenişehirlioğlu Diyarbakır kitap fuarı Tüyap

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