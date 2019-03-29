Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret eden Ünal, başkan Hacı Mehmet Kavuk ve üyelerle bir araya geldi.

Ardından Saçaklızade Vakfı'nı ziyaret eden Ünal, vakıf başkanı Ali Demirdöven ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle merkez Onikişubat ilçesindeki Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir." dedi.

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, hedefi, ideali, gayesi, derdi ve davası olan her gencin çok değerli olduğunu belirtti.

"Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir." diyen Ünal, bu nefretin ve düşmanlığın karşısında insanlığın yanında olunması, merhametin ve iyiliğin yanında durulması gerektiğini ifade etti.

Ünal, birilerinin Türkiye'yi hedefe koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye niye hedefte? Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden hedefte? 15 Temmuz gecesi Devlet Bahçeli, 'Bu düşmanlığın karşısında benim yerim seçilmiş meşru hükümetin yanıdır' dedi. Mesele, kişisel bir mesele değil. Mesele, sen ben meselesi değil. Mesele, memleket meselesidir. Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik. Biz hiç teslim olmadık. Bütün dünyayı kasıp kavuran Moğolları, Elbistan Ovası'nda Sultan Baybars durdurdu. Hiçbir güç önünde eğilmedik."

- "31 Mart'ta en güzel cevabı bu millet verecek"