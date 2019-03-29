HABER

"Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir" - "Mesele kişisel bir mesele değil. Mesele, sen ben meselesi değil. Mesele memleket meselesidir. Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik. Biz hiç teslim olmadık. Bütün dünyayı kasıp kavuran Moğolları, Elbistan Ovası'nda Sultan Baybars durdurdu. Hiçbir güç önünde eğilmedik" - "CHP'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Sözde İYİ Parti'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Bir projesi var mı? Yok. Tek dertleri 'Erdoğan'dan kurtulalım, Cumhur İttifakı'nı dağıtalım.' Bunu FETÖ de istiyor, bunu PKK da istiyor, bunu Türkiye düşmanları da istiyor. O yüzden hep beraber 31 Mart'ta inşallah en güzel cevabı bu millet Allah'ın izniyle verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle merkez Onikişubat ilçesindeki Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Müslüm İbili ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

Ünal, daha sonra aynı binadaki cemevini gezerek, İbili'den devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Saçaklızade Vakfı'nı ziyaret eden Ünal, vakıf başkanı Ali Demirdöven ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret eden Ünal, başkan Hacı Mehmet Kavuk ve üyelerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığına geçen Mahir Ünal, il başkanı Hüseyin Kayış ve üyeler tarafından karşılandı.

Ünal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın da katıldığı ziyarette, gençlerle sohbet etti.

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, hedefi, ideali, gayesi, derdi ve davası olan her gencin çok değerli olduğunu belirtti.

"Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir." diyen Ünal, bu nefretin ve düşmanlığın karşısında insanlığın yanında olunması, merhametin ve iyiliğin yanında durulması gerektiğini ifade etti.

Ünal, birilerinin Türkiye'yi hedefe koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye niye hedefte? Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden hedefte? 15 Temmuz gecesi Devlet Bahçeli, 'Bu düşmanlığın karşısında benim yerim seçilmiş meşru hükümetin yanıdır' dedi. Mesele, kişisel bir mesele değil. Mesele, sen ben meselesi değil. Mesele, memleket meselesidir. Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik. Biz hiç teslim olmadık. Bütün dünyayı kasıp kavuran Moğolları, Elbistan Ovası'nda Sultan Baybars durdurdu. Hiçbir güç önünde eğilmedik."

- "31 Mart'ta en güzel cevabı bu millet verecek"

Bütün dünyanın izlediği bir seçim gerçekleşeceğini ifade eden Ünal, "Bu seçimde dünya, Cumhur İttifakı güç kaybetmiş mi, kaybetmemiş mi ona bakacak. Çünkü Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için her türlü algı operasyonunu, tezviratı, kara propagandayı, her şeyi yaptılar." dedi.

Ünal, yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek, "CHP'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Sözde İYİ Parti'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Bir projesi var mı? Yok. Tek dertleri 'Erdoğan'dan kurtulalım, Cumhur İttifakı'nı dağıtalım.' Bunu FETÖ de istiyor, bunu PKK da istiyor, bunu Türkiye düşmanları da istiyor. O yüzden hep beraber 31 Mart'ta inşallah, en güzel cevabı bu millet Allah'ın izniyle verecek." ifadelerini kullandı.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Yozgat'ta bağımsız adayın mitingine 60 kişi katıldıYozgat'ta bağımsız adayın mitingine 60 kişi katıldı
Kılıçdaroğlu, ezan ile selayı karıştırdıKılıçdaroğlu, ezan ile selayı karıştırdı
Anahtar Kelimeler:
AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.