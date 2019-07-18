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Tarih, işçilerin elinde gün yüzüne çıkıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

 OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulanan Roma dönemine ait taban mozaikleri ve hamam kalıntısı, işçiler tarafından gün yüzüne çıkartılıyor.

Tarih, işçilerin elinde gün yüzüne çıkıyor 

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulanan Roma dönemine ait taban mozaikleri ve hamam kalıntısı, işçiler tarafından gün yüzüne çıkartılıyor.
İlçe merkezindeki Dere Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca yapılan sondaj kazısı sırasında bulunan taban mozaikleri çıkarmak için çalışma başlatıldı. Osmaniye Müze Müdürlüğü ve Kadirli İŞKUR merkezince devam eden kazı çalışmaları kapsamında ilçenin tarihine ışık tutacak Roma dönemi 1'inci veya 2'nci yüzyıla ait hayvan figürlü taban mozaikleri ve hamam kalıntısının çıkarılmasında kadın ve erkek işçiler görev alıyor. 'Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması' projesi ile toplum yararına çalışma programı kapsamında Kadirli taban mozaiklerinin çıkarılması için 27 işçi görev alıyor.
Sit alanı ilan edilip koruma altına alınan bölgede çalışan işçilerden Fatma Esin, kazı alanında 5 aydan bu yana severek çalıştığın söyledi. Tarihin gün yüzüne çıkarılması gibi önemli bir görevde çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Esin " Kadirli'nin geleceğine ışık tutacak kazı alanında tarihi mozaik ve eserleri ortaya çıkardık, çok mutluyuz. Böyle tarihi eserlerin geleceğe aktarılmasında 5 aydır çalışıyorum. Çalışmalar bitip bölge turizme açıldığında da daha da mutlu olacağız" dedi.

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Tarih, işçilerin elinde gün yüzüne çıkıyor Tarih, işçilerin elinde gün yüzüne çıkıyor Tarih, işçilerin elinde gün yüzüne çıkıyor Tarih, işçilerin elinde gün yüzüne çıkıyor

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