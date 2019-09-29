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Tarih kenti Mardin ziyaretçi akınına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan açık hava müzesi görünümündeki Mardin, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan açık hava müzesi görünümündeki Mardin, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Tarihi kent girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, taş konakların bulunduğu sokaklar turistlerle doldu taştı.
Bu yıl 5 buçuk milyon turist hedefi ile yola çıkan, ilk ve sonbahar aylarında otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Mardin, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi Zinciriye Medresesi, Dayrulzafran Manastırı, Dara antik kenti, Midyat, Nusaybin’de bulunan binlerce yıllık taş konaklar ve kültürel tarihe ev sahipliği yapan kente gelen turistler, sokak sanatçıları yöresel ezgiler ile doyasıya eğlendi. Turizmciler ekim ve kasım aylarında doluluk oranlarını yakaladıklarını ifade ederek, sayının daha da artmasını bekliyor.
Antakya’dan gelen gelen Elem Kahya, Mardin’i gezmeyi çok istediğini bu nedenle kente geldiğini söyledi. Kahya, "Mardin çok güzel tarihi bir şehir. Bozulmamış olması çok güzel. Antakya’ya benzer yanı çok. Çok beğendik çok güzel bir şehir" dedi.
Mardin’de Avusturya’dan geldiğini kaydeden Süheyla Guru ise, "Mardin’e Viyana’dan geliyoruz. Her yıl geliyoruz. Ben Midyat’a gelin gelmiştim. Türkçe kursuna giderek Türkçeyi öğrendim.Mardin çok güzel, biz de her yıl geliyoruz” diye konuştu.
Sevgi Guru da, Mardin’in mutlaka görülmesi gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar Mardin’e gelmeli. Bu atmosferi yaşamalı. Anlatılacak bir şehir değil insanlar bunu yaşamalı" şeklinde konuştu.
Mardin’de turizm acente sahibi İsmail Sincar ise, kente gittikçe artan oranda misafirlerin geldiğini söyledi. Sincar, "Temennimiz daha da artması. Beklentimiz yüksek insanları davet ediyoruz. Ekim ve kasım için doluluk oranı çok iyi. Turizmde artık tüm hemşehrilerimiz geçimini turizmden sağlamak durumda. İnşallah daha da iyi olacak bekliyoruz" dedi.

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