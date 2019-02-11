HABER

Tarih Kokan Pazar

11.02.2019 00:35 | Son Güncelleme

İzmir’de her ayın ikinci pazar günü açılan Antika ve Koleksiyon Pazarı, tarihi değeri olan eşyaları meraklılarıyla buluşturuyor

Tarih Kokan Pazar

İzmir’de her ayın ikinci pazar günü açılan Antika ve Koleksiyon Pazarı, tarihi değeri olan eşyaları meraklılarıyla buluşturuyor. Karaca Kültür Merkezi’ndeki pazarda seramik ve porselen eşyalar, gümüş şamdanlar, mücevherler, kılıç ve hançerler, madalyalar ve nişanlar, tespihler, saatler ve daha onlarca farklı tarihi eser meraklıların beğenisine sunuluyor.

Pazarın organizatörü Deniz Tuhan Erbak, VOA Türkçe’ye çoğunluğu antikacı esnafı olan satıcıların sadece İzmir’den değil, çevre il ve ilçelerden de geldiğini söyledi: “Çoğunlukla koleksiyon objeleri satılıyor. Opaller, porselenler, Osmanlı evrakları, plaklar, kartpostallar ve daha birçoğu. Alıcılarımız da daha çok koleksiyonculardan oluşuyor.”

Pazara gelenlerin çoğu koleksiyoncu

Erbak, bir ürünün antika olup olmadığını anlamanın kolay olmadığını belirterek bu işlere yeni başlayacak olanları da uyardı: “Benim tavsiyem eğitmen olarak kendilerine yakın gördükleri, güvendikleri bir antikacıya danışmalarıdır. Bu iş biraz karşılıklı güven işidir, tabii bir de bilgi ve tecrübe gerektirir. Herhangi bir ürünün malzemesi ve imalat süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Örneğin bir çini nasıl yapılır, kaç defa fırına girer, ne tür boya kullanılır, bunları öğrenmek gerekir.”

Antika ve Koleksiyon Pazarı’na genellikle aynı insanlar geliyor. Gelenlerin büyük bir kısmı koleksiyoncu. Hepsinin farklı bir merakı var. Kimi saat koleksiyonu yapıyor, kimi tespih biriktiriyor. Bazıları Osmanlı evraklarına meraklı, bazıları yüzük ve kolyelere…

“Tarihe dokunmak farklı bir duygu”

Pazarın müdavimlerinden olan Ahmet Tüfekçi, doktorluktan emekli olduktan sonra Osmanlıca öğrendiğini ve Osmanlıca yazılı matbu evrakları toplamaya başladığını söyledi: “İstanbul’da okurken Beyazıt Meydanı’ndaki Sahaflar Çarşısı’ndan geçerdim. Orada eski malzemeleri görürdüm. Hocalarımız oradaki eski kitapları alırlardı. Hala İstanbul’a gittiğimde oraya uğrarım.” Tüfekçi pazardan aldığı 1946 tarihli bir diplomayı göstererek, “Bu diploma İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu lisans diploması. Orası sonradan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oldu. Şimdiki Marmara Üniversitesi’nin eski halidir. Burada görünce dayanamadım, aldım” diye konuştu.

Fotoğrafçılık yapan Sami Aştoprak’ın merakı ise tespihler ve çakılar. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Aştoprak, pazara ilk kez geldiğini belirterek, daha önce İstanbul ve Ankara’daki pazarlara gittiğini söyledi. Küçük yaşlardan beri koleksiyonculuk yaptığını kaydeden Aştoprak, “Bu çok güzel bir duygu. Tarihi elimize alıp dokunmak, farklı bir şey. Bunlara bakarak rahatlıyorum” dedi.

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
Klobuchar da AdayKlobuchar da Aday
Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kriz gittikçe büyüyor! ABD'de hükümet tekrar kapanabilir

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

Jeff Bezos çıplak selfie şantajında Suudileri de suçladı!

Dünyanın en zengin adamına çıplak şantajda Suudi iddiası!

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’da orman yangınları söndürülemiyor

Yeni Zelanda’da orman yangınları söndürülemiyor

Sudan'da askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var

Askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var

Beyaz Saray'dan Senato'ya Kaşıkçı resti

Rest çekti! Anlaşmazlık sürüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.