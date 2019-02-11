Tarih Kokan Pazar

İzmir’de her ayın ikinci pazar günü açılan Antika ve Koleksiyon Pazarı, tarihi değeri olan eşyaları meraklılarıyla buluşturuyor. Karaca Kültür Merkezi’ndeki pazarda seramik ve porselen eşyalar, gümüş şamdanlar, mücevherler, kılıç ve hançerler, madalyalar ve nişanlar, tespihler, saatler ve daha onlarca farklı tarihi eser meraklıların beğenisine sunuluyor.

Pazarın organizatörü Deniz Tuhan Erbak, VOA Türkçe’ye çoğunluğu antikacı esnafı olan satıcıların sadece İzmir’den değil, çevre il ve ilçelerden de geldiğini söyledi: “Çoğunlukla koleksiyon objeleri satılıyor. Opaller, porselenler, Osmanlı evrakları, plaklar, kartpostallar ve daha birçoğu. Alıcılarımız da daha çok koleksiyonculardan oluşuyor.”

Pazara gelenlerin çoğu koleksiyoncu

Erbak, bir ürünün antika olup olmadığını anlamanın kolay olmadığını belirterek bu işlere yeni başlayacak olanları da uyardı: “Benim tavsiyem eğitmen olarak kendilerine yakın gördükleri, güvendikleri bir antikacıya danışmalarıdır. Bu iş biraz karşılıklı güven işidir, tabii bir de bilgi ve tecrübe gerektirir. Herhangi bir ürünün malzemesi ve imalat süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Örneğin bir çini nasıl yapılır, kaç defa fırına girer, ne tür boya kullanılır, bunları öğrenmek gerekir.”