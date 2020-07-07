''Tarih Mücadele Sorumluluğu Duymayanlardan Hesap Soracak''

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, demokratik tüm güçlere birlikte itiraz etme çağrısıyla CHP başta olmak üzere diğer muhalefet partilerince sergilenen mesafeli tutumu, “Bizim çağrımız Türkiye’deki her kesimedir. Bunun sorumluluğunu içinde duyan, harekete geçen herkes bu mücadelede üzerine düşeni yapmış olacaktır, sorumluluğu duymayanlardan hesabı halk ve tarih soracaktır” diye değerlendirdi.

HDP, Haziran ayında Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya yürüyüş eylemiyle başlattığı Demokratik Mücadele Programı’nda ikinci aşamaya geçildiğini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Eş Genel Başkan Pervin Buldan ile HDP’li vekillerle birlikte TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ikinci aşamada Ankara’dan yola çıkarak yerelde demokratik güçlerle buluşmalar gerçekleştireceklerini bildirdi. Bu sırada HDP’li vekiller, “Savunmayı Savunuyoruz” yazılı önlüklerle TBMM gündemindeki baro yapılarını değiştirecek yasa teklifine de tepki gösterdi.

TBMM’den Ankara’dan başlattıkları buluşmalarla iktidar cephesine karşı demokrasiyi yeniden inşa etmek istediklerini kaydeden Mithat Sancar, “Bu buluşmalarımız emekçilerle, inanç gruplarıyla, ekolojistlerle, gençlerle, kadınlarla, aydınlarla olacak. Şimdi bu buluşmalarla adalet inşa edecek gücü yaratmak istiyoruz. Despotluğa, baskıya, yoksulluğa, ayrımcılığa itiraz ediyoruz; özgürlüğü inşa ediyoruz. Despotluğa itiraz ediyoruz, demokrasiyi inşa için buluşacağız. Yoksulluğa, sömürüye itiraz ediyoruz, eşitliği kurmak için buluşacağız. Baskıya ve yasaklara itiraz ediyoruz, özgürlüğü inşa etmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Tekçiliğe itiraz ediyoruz, çoğulculuğu inşa edeceğiz. İnançlar konusunda her türlü dayatmaya ve inançlar arasında ayrımcılığa itiraz ediyoruz, halkların özgürlüğünü ve inançların eşitliğini inşa etmek için buluşmalar yapacağız. Artvin’den Kaz Dağları'na ve Kanal İstanbul’a kadar doğanın talanına itiraz ediyoruz, ekolojik bir toplum kurmak için buluşmalara gidiyoruz” dedi.