''Tarih Mücadele Sorumluluğu Duymayanlardan Hesap Soracak''

TBMM’den Ankara’dan başlattıkları buluşmalarla iktidar cephesine karşı demokrasiyi yeniden inşa etmek istediklerini kaydeden Mithat Sancar, “Bu buluşmalarımız emekçilerle, inanç gruplarıyla, ekolojistlerle, gençlerle, kadınlarla, aydınlarla olacak. Şimdi bu buluşmalarla adalet inşa edecek gücü yaratmak istiyoruz. Despotluğa, baskıya, yoksulluğa, ayrımcılığa itiraz ediyoruz; özgürlüğü inşa ediyoruz. Despotluğa itiraz ediyoruz, demokrasiyi inşa için buluşacağız. Yoksulluğa, sömürüye itiraz ediyoruz, eşitliği kurmak için buluşacağız. Baskıya ve yasaklara itiraz ediyoruz, özgürlüğü inşa etmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Tekçiliğe itiraz ediyoruz, çoğulculuğu inşa edeceğiz. İnançlar konusunda her türlü dayatmaya ve inançlar arasında ayrımcılığa itiraz ediyoruz, halkların özgürlüğünü ve inançların eşitliğini inşa etmek için buluşmalar yapacağız. Artvin’den Kaz Dağları'na ve Kanal İstanbul’a kadar doğanın talanına itiraz ediyoruz, ekolojik bir toplum kurmak için buluşmalara gidiyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, demokratik tüm güçlere birlikte itiraz etme çağrısıyla CHP başta olmak üzere diğer muhalefet partilerince sergilenen mesafeli tutumu, “Bizim çağrımız Türkiye’deki her kesimedir. Bunun sorumluluğunu içinde duyan, harekete geçen herkes bu mücadelede üzerine düşeni yapmış olacaktır, sorumluluğu duymayanlardan hesabı halk ve tarih soracaktır” diye değerlendirdi.

Bu noktada bütün demokratik güçlere yeni dönemi inşa etmek için çağrıda bulunduklarını kaydeden Sancar, “Adalete inanan her kesime, demokrasi isteyen her bölüme, baskıya karşı nefes almak isteyen her bir bireye çağrımızdır: Gelin hep birlikte özgürlüğün, demokrasinin, adaletin ve en önemlisi de bunlarla birlikte barışın inşa gücü olalım. Bu yolun ucu barışa çıkmaktadır, biz savaşa karşı çıkıyoruz, 'barışı inşa edeceğiz' sloganını en gür şekilde haykırmaya çağırıyoruz herkesi. Bunun için demokrasi güçlerinin buluşması yeni bir enerji, yeni bir irade, yeni bir umut ve cesaret yaratacaktır. Bundan şüphe duymuyoruz, bu ülkedeki demokrasi güçleri hep birlikte hareket ettiklerinde mutlaka kazanacaktır” diye konuştu.

Sancar, tüm demokratik güçlere çağrı yapmalarına karşın “CHP başta olmak üzere muhalefet partileri tarafından HDP ile yan yana durmama politikası izlendiği” yönündeki soruya karşılık olarak halk ve tarih önünde hesap verme anımsatması yaptı. Sancar, “Bizim çağrımız sadece belli kesimlere, sadece siyasi partilere yönelik değildir. Bizim çağrımız Türkiye’deki her kesimedir. Bunun sorumluluğunu içinde duyan, harekete geçen herkes bu mücadelede üzerine düşeni yapmış olacaktır; sorumluluğu duymayanlardan hesabı halk ve tarih soracaktır. Kimseye özel bir çağrımız yok. Çağrımız bütün topluma ve toplumdaki bütün demokrasi güçlerinedir” yanıtını verdi.