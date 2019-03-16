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Tarih öğretmeni 'Mustafa Kemal'in Neşesi' ile sahnede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına, tarih öğretmeni Ümit Çetin'in yazdığı ve oynadığı 'Mustafa Kemal'in Neşesi' isimli tiyatro oyunu, 13 Nisan'da seyirciyle buluşacak.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına, tarih öğretmeni Ümit Çetin'in yazdığı ve oynadığı 'Mustafa Kemal'in Neşesi' isimli tiyatro oyunu, 13 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Oyunda Atatürk'ün dokunuşuyla hayatı değişen insanların hikayeleri anlatılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlamasının 100'üncü yılına saygı göstermek amacıyla, özel bir okulda tarih öğretmenliği yapan Ümit Çetin 'Mustafa Kemal'in Neşesi' isimli tiyatro oyununu yazdı. Türkiye'nin bir çok ilini gezerek çok fazla insan ile tanıştığını söyleyen Ümit Çetin, bu gezilerde dinlediği hikayeleri tiyatro oyunu haline getirdi. 2 perdelik oyunda, Atatürk ile hayatının bir noktasında karşılaşan ve Atatürk'ün dokunuşları sayesinde hayatları değişen insanların hikayeleri konu alınıyor. Tiyatrocu Burhan Akçin tarafından yönetilen oyun, 13 Nisan'da seyircinin karşısına çıkacak. 'EN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY İNSANİ YÖNÜNÜN ÖN PLANA ÇIKMASIYDI' Projesini anlatan Ümit Çetin, "Ben tarih öğretmeniyim ve insan öykülerine oldukça değer veren bir insanım. Yazarlık geçmişim de var. Yazdığım öykülerde de genellikle insanı merkeze koyuyordum. Mustafa Kemal, dünya için çok önemli bir insan ve onun en çok istediği şeylerden bir tanesi insani yönünün ön plana çıkarılmasıydı. Hatta bununla ilgili oyun tanıtımında kullandığımız bir hikayemiz de var. 1937 yılında uluslararası bir dernek Mustafa Kemal'i bir ödüle layık görür. Ödül mektubunda, 'Türk halkına, neşe içerisinde yaşama yolunu açtığı ve rehberlik ettiği için bu ödül kendisine verilmiştir' yazar. Daha önce de Mustafa Kemal'e oldukça fazla ödül verilmiştir ama Mustafa Kemal bunların pek çoğunun yayınlanmasını istemez. Fakat bu ödülün yayınlanmasına izin verir. Çünkü çok güzel bir iltifatta bulunmuşlar, benim insani tarafımı övmüşler der. Bu hikaye beni çok cezp etmişti açıkçası ve Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına bir saygı niteliğinde bir oyun yazmaya karar verdim" dedi. HİKAYELER DERYA DENİZ GİBİ Oyunda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dokunduğu insanların hikayelerinin anlatıldığını belirten Çetin, "Yaklaşık 15 ayda bu oyunu yazdık, Mustafa Kemal'in insani yönü bu oyunda izleyicilerimizin göreceği taraf olacak. Burhan Akçin hocamızla çalışıyoruz. Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda prova alıyoruz. Tabii ki Mustafa Kemal'in hayatına dokunduğu insanları anlatıyoruz hikayemizde. Bu insanların özellikle kültür, sanat alanında Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunmuş pek çok öyküsü var. Bu öykülerin içerisinde günümüz insanının da oldukça yakından tanıdığı, onların hayatlarına kadar dokunan hikayeler var. Bu hikayeler derya, deniz gibi hikayeler" diye konuştu.

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