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Tarih taşınıyor! Sular altında kalmadan önce...

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 20:51 | Son Güncelleme

Ilısu Baraj Gölü suyu altında kalacak olan Batman'ın antik kenti Hasankeyf'te, tarihi kalenin orta kapısı taşındı.

Ilısu Baraj Gölü suları altında kalacak olan Hasankeyf'te tarihi yapıların taşıma işlemleri sürüyor.

Tarih taşınıyor! Görüntüler Batman'dan

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Ilısu Baraj Gölü suyu altında kalacak olan Batman'ın antik kenti Hasankeyf'te, tarihi kalenin orta kapısı taşındı.
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Ilısu Baraj Gölü suları altında kalacak olan Hasankeyf'te tarihi yapıların taşıma işlemleri sürüyor. İlçede, 1423 yılında yapıldığı üzerindeki kitabeden anlaşılan ve iki parçası önceki günlerde taşınan tarihi kalenin orta kapısının son parçası da taşındı.
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Başarılı bir şekilde yaklaşık 4 bin 200 metre uzaktaki arkeopark alanına taşınan tarihi orta kapı ile ilgili bilgi veren Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, “Devlet Su İşleri tarafından yürütülmekte olan Ilısu Projesi'nde önemli bir imalatı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
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Taşıdığımız Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesini üç parça olarak taşıdık. Öncelikle minaresini, kendisini ve bugün öğleden önce eyvan yapısını taşıdık.
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Şu anda üstteki iki parça geçici depo sahasında bulunmaktadır. Vinç sökümümüz devam ediyor. Vinci de Cumartesi, Pazar günü söküp burada montajını yaptıktan sonra en alttaki parçanın montajı ile devam edeceğiz. En alttaki parçanın montajını yaptıktan sonra üstteki diğer iki parçayı da monte ederek Orta Kapıyı daimi yerine yerleştirmiş olacağız”
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Bugün öğleden sonrada başlayan bir çalışmayla da Orta Kapı'nın en alt kısmını yaklaşık 4 bin 200 metre yürüterek daimi yerine getirmiş olduk.
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Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf

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