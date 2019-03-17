İSTANBUL (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından gerçekleştirilen Tarih ve Medeniyet Akademisi programına katıldı.

MTTB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin Cağaloğlu'ndaki genel merkezinde düzenlenen programda "Dil ve Medeniyet" konusunu ele alan Erdem, bu kapsamda dil ve medeniyetin birbiriyle olan ilişkisine, bu ilişkinin din, dil, kültür, eğitim, gelenek ve görenek gibi dinamiklerine değindi.

Konuşmasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dil algı ve kabullerine yer veren Erdem, Nurullah Araç, Peyami Safa, Yunus Emre gibi Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından dil davası için örnekler verdi. Erdem ayrıca, derneğin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı F Klavye ve tabelalar hakkındaki gelişmeleri de aktardı.

Öte yandan Erdem, derneğin aylık dergisi "Dil ve Edebiyat" ile hakemli dergisi "Dil ve Edebiyat Araştırmaları" yayınlarının çalışmalarına yönelik katılımcılara bilgi verdi.

