HABER

"Tarih ve Medeniyet Akademisi" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

"Tarih ve Medeniyet Akademisi" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen ve 5 hafta sürecek "Tarih ve Medeniyet Akademisi" yarın başlıyor.

MTTB'den yapılan açıklamaya göre İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Ankara, Malatya ve Konya'daki MTTB merkezlerinde gerçekleşecek akademi, cumartesi günleri 12.30 ile 14.30 saatleri arasında 5 hafta sürecek.

İstanbul'daki programda, 26. Dönem TBMM Başkanı ve 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman, "Osmanlı Medeniyetinin Mirası ve Yakın Siyasi Tarihi", Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun "Türk Kültür Tarihi", Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, "İstanbul ve Topkapı Sarayı", Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem "Dil ve Medeniyet İlişkisi", tarihçi ve yazar Mustafa Armağan ise "Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti" başlıklı sunumlar yapacak.

Açıklamada akademiyle ilgili görüşlerine yer verilen MTTB Genel Başkan Yardımcısı Osman Nuri Boran, şunları kaydetti:

"MTTB tarihi geçmişinden aldığı misyonu, yarınlara taşımak ve daha yaşanabilir bir dünya için çağın medeniyet ve kültür anlayışının üzerine çıkarak, irfan sahibi milli ve manevi değerlerini önemseyen, tarih bilincine sahip, ilme ve bilime önem veren, kültürlü, ufuk sahibi nesillerin yetişmesini sağlamak ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi akademik anlamda desteklemek için Tarih ve Medeniyet Akademisini başlatıyoruz. İstanbul’da 800 başvuru aldık. Gençlerimizin programımıza yoğun ilgi göstermeleri MTTB ailesi olarak bizleri gururlandırdı ve gençlerin beklentilerine yönelik daha çok proje yapmamız gerektiğini fark etmemizi sağladı."

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Mansur Yavaş: 1 Nisan'da Ankara kirli siyasetten kurtulacakMansur Yavaş: 1 Nisan'da Ankara kirli siyasetten kurtulacak
Atıklar ekonomiye kazandırılıyorAtıklar ekonomiye kazandırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Tarih ve Medeniyet Akademisi" istanbul Milli Türk Talebe Birliği

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.