"Tarih ve Medeniyet Akademisi" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen ve 5 hafta sürecek "Tarih ve Medeniyet Akademisi" yarın başlıyor.

MTTB'den yapılan açıklamaya göre İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Ankara, Malatya ve Konya'daki MTTB merkezlerinde gerçekleşecek akademi, cumartesi günleri 12.30 ile 14.30 saatleri arasında 5 hafta sürecek.

İstanbul'daki programda, 26. Dönem TBMM Başkanı ve 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman, "Osmanlı Medeniyetinin Mirası ve Yakın Siyasi Tarihi", Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun "Türk Kültür Tarihi", Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, "İstanbul ve Topkapı Sarayı", Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem "Dil ve Medeniyet İlişkisi", tarihçi ve yazar Mustafa Armağan ise "Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti" başlıklı sunumlar yapacak.

Açıklamada akademiyle ilgili görüşlerine yer verilen MTTB Genel Başkan Yardımcısı Osman Nuri Boran, şunları kaydetti:

"MTTB tarihi geçmişinden aldığı misyonu, yarınlara taşımak ve daha yaşanabilir bir dünya için çağın medeniyet ve kültür anlayışının üzerine çıkarak, irfan sahibi milli ve manevi değerlerini önemseyen, tarih bilincine sahip, ilme ve bilime önem veren, kültürlü, ufuk sahibi nesillerin yetişmesini sağlamak ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi akademik anlamda desteklemek için Tarih ve Medeniyet Akademisini başlatıyoruz. İstanbul’da 800 başvuru aldık. Gençlerimizin programımıza yoğun ilgi göstermeleri MTTB ailesi olarak bizleri gururlandırdı ve gençlerin beklentilerine yönelik daha çok proje yapmamız gerektiğini fark etmemizi sağladı."

