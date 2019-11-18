İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türklerle, Anadolu insanıyla ilgili şeylerin dünyaya Batı medyasının perspektifiyle aktarıldığını belirterek, "Maalesef tarihin manipüle edilmeye çok müsait zamanları yaşıyoruz." dedi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Türkiye ile Kosova iş birliği kapsamında düzenlenen "Tarih ve Sosyal Bilgiler Çalışmaları Türkiye Buluşması" başlıklı etkinliğin açılışında konuşan Erdoğan, Osmanlı'nın son döneminin, dünyada medyanın global olarak kamuoyu oluşturduğu bir dönem olduğunu ve medya gücünün Batı'nın elinde olduğunu anlattı. "Bizim bu zayıflık döneminden sonra kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti, dünyada algıların Batı medyasının oluşturduğu bir döneme denk gelmekte." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Türklerle ilgili, Anadolu insanıyla ilgili bilinen şeyler dünyaya hep Batı medyasının perspektifinden anlatılmış durumda. Eski Osmanlı coğrafyası üzerindeki ülkeleri ziyaret ettiğimiz zaman Osmanlı ile ilgili bazı menfi görüşlere sahip insanlarla karşılaşmışızdır. Maalesef tarihin manipüle edilmeye çok müsait zamanları yaşıyoruz. Çünkü algıların, olguların çok daha önünde olduğu bir çağı yaşıyoruz. Batı'nın dünyaya sunduğu Türkiye ile ilgili yanlış algı YEE'nin yaptığı etkinliklerle tersine çevrilebilir. İnsanların gerçekle olan ilişkilerinin gitgide koptuğu, karmaşık hale geldiği bir çağı yaşıyoruz. YEE'nin en büyük misyonu da Türkiye'nin Batı medyası tarafından yanlış şekillendirilmiş algısını, tarihini, itibarını onarmak ve ilk olarak da eski komşularımız olan Osmanlı bünyesinde beraber yaşadığımız kardeş halklarımızın Osmanlı'yı yeniden doğru tanımasını sağlamak. Bunun birinci yolu insanların Türkçe öğrenmesine katkıda bulunmak. Yani, Türkiye'nin kültürünü, insanlara en doğrusunu anlatmak."

Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü ülkelerde farklı etnik kökenli insanların kendi kültürlerini rahatça yaşadıklarını ve hala yaşamaya devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, bunun en büyük örneklerinin Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Kıbrıs'ta yaşayan insanların hala kendi dili ve dinini özgürce yaşamaya devam etmeleri olduğunu vurguladı. Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın diğer yerlerindeki zulümlere karşı Türkiye'nin sesini çıkardığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bundan 20-30 yıl sonra geriye dönüp bugünlere baktığımızda eğer dünya sisteminde bir düzelme gerçekleşirse Türkiye'nin buna olan katkılarını eminim ki konuşuyor olacağız. Onun için biz Türkiye olarak, dünyada bir yandan milli gelire oranla en yüksek yardımı yapan ülkeyiz. Ama Türkiye bunlarla konuşulmuyor. Türkiye Suriye'deki meselelerle itham edilen bir ülke haline geldi. Ne için? Kendi sınır güvenliğini sağlamaya çalıştığı için. Bu tarih perspektifini oluşturmaya çalışırken de sanıyorum son 200 yılda medya vasıtasıyla Batı'da insanların algılarını şekillendirmede ne kadar etkin olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye olarak yeniden bir kendi ayakları üzerinde durabilen, kararlarını gitgide kendisi verebilen bir ülke olarak dünyada yapılan bazı haksızlıklara 'hayır' demeye gayret ediyoruz."