Tarih verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatar?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında hesaplara yatmaya başlıyor. Emekli bayram ikramiyesinin ayın kaçında hesaba yatacağı şimdiden merak ediliyor. Milyonlarca kişinin faydalanacağı ödemelerin miktarı 1.100 TL olarak belirlendi. Hesaplara toplam 2.200 TL para ödemesi yapılacak. Emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağına ilişkin açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den gelmişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Bayram ikramiyeleri emeklilere, malulen emekli olanlara, dul ve yetim aylığı alanlara verilmektedir. Diğer yandan iş görmezlik geliri alanlar, bu geliri aldığı zaman vefat ederse, ölen kişinin hak sahipleri, ülkemizden kısmi gelir ya da aylık alanlar ve son olarak sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan vatandaşların tamamı bayram ikramiyesi alabilmektedir.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDE HANGİ DOSYA ESAS ALINIR?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır.

Örnek 1; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.100 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Örnek 2; emekli aylığı ile birlikte %45 meslekte kazanma gücü kaybı oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren emekli aylığı dosyası üzerinden 1.100 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine ödenir.



