HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tarih verildi! İngiltere'den 11 ülke için yeni karar

Tarih verildi! İngiltere'den 11 ülke için yeni karar

14.12.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, kırmızı seyahat listesinden 11 ülkenin çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kırmızı listede yer alan 11 Afrika ülkesinin tamamı, Çarşamba günü yerel saatle 04.00’ten itibaren kırmızı listeden çıkarılmış olacak.

Tarih verildi! İngiltere'den 11 ülke için yeni karar

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, koronavirüs önlemleri kapsamında uluslararası seyahatler için geçerli olan kırmızı seyahat listesinde yer alan tüm ülkelerin Çarşamba gününden itibaren kırmızı listeden kaldırılacağını duyurdu.

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölümSon Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

TARİH VERİLDİ

Javid’in duyurusuna göre kırmızı listede yer alan 11 Afrika ülkesinin tamamı Çarşamba günü yerel saat ile 04.00’ten itibaren kırmızı listeden çıkarılmış olacak. Listeden çıkarılacağı duyurulan ülkeler arasında, Angola, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibya, Nijerya, Güney Afrika, Zambiya ve Zimbabve yer alıyor.

OMICRON MUTASYONU İLE İLİŞKİSİ

Javid yaptığı açıklamada, kırmızı listenin Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemede "yavaş bir etkisi" olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti. Şu ana kadar kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere’ye gelen yolcular 10 gün boyunca otel karantinası uygulayarak 2 bin 285 sterlin değerindeki otel masraflarını kendileri karşılıyordu.

PCR TESTİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Javid, şu anda otel karantinası uygulayan kişilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin veya paralarının iadesine ilişkin kesin bir açıklamada bulunmazken, İngiltere’ye gelen tüm yolcuların PCR testi yaptırma zorunlulukları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Mevcut kurallara göre yolcuların aşı durumlarına bakılmaksızın İngiltere’ye geldikleri ilk 2 gün içinde PCR testi yaptırmaları gerekiyor.

Duyuruyu takiben Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, mevcut tüm test önlemlerinin yürürlükte kaldığını ve Ocak ayının ilk haftasında gözden geçirileceğini söyledi. Shapps, "Her zaman olduğu gibi tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç duyulması halinde yeni kısıtlamalar getirebiliriz" dedi.

HÜKÛMETE 'TEST ZORUNLULUĞU' ÇAĞRISI

İngiltere’de seyahat endüstrisini temsil eden Seyahat Derneği ABTA, kırmızı listenin kaldırılmasını "mantıklı bir adım" olarak nitelendirirken, hükümeti test zorunluluğunu da kaldırmaya çağırdı. Aynı şekilde British Airways gibi Birleşik Krallık’a kayıtlı uçuş firmalarını temsil eden Airlines UK’nin CEO’su Tim Alderslade, kırmızı listenin kaldırılmasının "tamamen mantıklı" olduğunu söyledi. Alderslade, "Omicron’un burada yayılması göz önüne alındığında kırmızı liste gerekli değilse 2 doz aşılanmış yolculara bile uygulanan pahalı PCR testleri ve izolasyon gibi önlemler de gerekli değildir" dedi. Alderslade, seyahatlere yönelik kısıtlamaların azaltılmadığı takdirde yeni yılda hükümetin havacılık sektörü için "daha fazla ekonomik destek" sağlaması gerekeceğini söyledi. (İHA)

Son Dakika: İngiltere'de Omicron varyantı kabusu! Alarm seviyesi 4'e yükseldi: 1 milyon vakayı bulabilirSon Dakika: İngiltere'de Omicron varyantı kabusu! Alarm seviyesi 4'e yükseldi: 1 milyon vakayı bulabilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Paxlovid Covid-19 ilacı ne kadar etkili? Pfizer açıkladıPaxlovid Covid-19 ilacı ne kadar etkili? Pfizer açıkladı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.