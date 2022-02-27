Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için kar uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, İstanbul'da çarşamba günü yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görüleceğini açıkladı.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen paylaşımında şunları ifade etti:

“Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor."

