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Tarih verildi! "Yeni Bentley geliyor"

01.05.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bentley, lüks otomobil portföyüne katılacak beşinci modeli açıklayacağını duyurdu. Şirket, bunun için yakın bir tarihi işaret etti ve teaser yayınladı.

Tarih verildi! "Yeni Bentley geliyor"

Otomobil üreticileri yeni modellerini tanıtmayı sürdürürken, İngiliz lüks otomobil markası Bentley, "Yeni Bentley geliyor" ifadesiyle bir açıklama yayınlayarak tarih verdi.

YENİ BENTLEY YOLDA! İŞTE TARİH

Bentley'nin açıklamasına göre, 10 Mayıs Salı günü bir açıklama yapılacak. Böylece marka, lüks otomobil portföyüne katılacak beşinci bir modeli duyuracak. En azından aktarılanlardan anladığımız bu yönde.

Bununla birlikte şirket açıklamasına ek olarak, bir teaser da paylaşmış durumda.

Long-Awaited

İŞTE PAYLAŞILAN TEASER

Teaser'da ise aracın muhtemelen LED detaylara sahip bir kapı içine sahip olduğu görülüyor. Ayrıca görüntüye ek olarak verilen detaylarda aracın iç boyutuna, konforuna, performansına ve teknolojiye vurgu yapılıyor. Fakat daha fazlası için bilgi verilmiyor.

Bentley'nin kastettiği modelin detaylarını 10 Mayıs'taki duyuruda tamamıyla göreceğiz gibi görünüyor.

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