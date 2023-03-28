Son dakika: Tarih verip "Fırtınalar kopabilir" dedi! Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Parti'den çok konuşulacak Millet İttifakı çıkışı

Son dakika haberi: AK Partili Yavuz, canlı yayında açıklamalar yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına gelen itirazları "garipsediğini" belirterek İYİ Parti'nin tavrı hakkında yorumda bulundu. Yavuz'un açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri de Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğine dair verdiği yanıt oldu.

AĞIRALİOĞLU ÇIKIŞI! "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEZ"

Yavuz'un tv100'de katıldığı canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in, PKK'nın adayı. Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na oy vermeye eli gitmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusundaki itirazları garipsiyorum. İYİ Parti'nin tavrı şu, ümitlerini Sabih Kanadoğluvari bir yaklaşıma bağlamışlar.

"9 NİSAN'A KADAR FIRTINALAR KOPABİLİR"

Yeniden Refah Partisi ile gelinen noktada duraksanma nedeni 6284 sayılı yasa değildi.

6'lı masada aday listeleri nedeniyle kopuşlar yaşanabilir. Listelerin verileceği 9 Nisan'a kadar fırtınalar kopabilir. Millet İttifakı'nda milletvekili, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlıkları vardı.

Cumhur İttifakı'nın bir araya gelişi tamamen ilkeler doğrultusunda ama milletvekili dağılımını da konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımızı destekleme sebebi de çok net: Ayasofya'nın açılması, nükleer santrallerin sonuca bağlanması, Kanal İstanbul gibi devasa projelerin tamamlanması, teröre bakış gibi hususlarda biz çok net bir anlaşma zemini üzerinden yürüyoruz. Millet İttifakı'nda ise pazarlıklar söz konusu.

ANKETLERDEKİ OY ORANINI AÇIKLADI

Son ankete göre cumhurbaşkanımız yüzde 53 gibi bir oyla seçiliyor. Partimizin oy oranı ise yüzde 41. Ben bunun artış eğiliminde olduğunu görüyorum.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Öte yandan "Cumhur İttifakı daha da genişleyecek mi?" sorusuna da yanıt veren AK Partili Ali İhsan Yavuz, 'Kapılar tamamen kapalı diyemeyiz, 9 Nisan'a kadar Türkiye'de çok şey olabilir' ifadesini kullandı.