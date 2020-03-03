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Tarih yeniden yazılıyor: Myammar'da 99 milyon yıllık hamam böcekleri bulundu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 15:30 | Son Güncelleme

Myammar'da kehribar içinde hamam böcekleri keşfedildi. Slovakya, Çin, Rusya ve Tayland'dan birçok enstitünün hamam böcekleri üzerindeki ortak çalışmasıyla elde edilen bulgular oldukça şaşırtıcı oldu. Zira, araştırma sonuçlarına göre hamam böcekleri canlıların erken tarihini yeniden yazdı.

Tarih yeniden yazılıyor: Myammar'da 99 milyon yıllık hamam böcekleri bulundu!

Slovakya, Çin, Rusya ve Tayland'dan birçok enstitüden araştırmacılar Myammar'da bir araya geldi. Araştırmacıların bir araya gelme sebebi ise Myammar'da bulunan bir kehribar ve kehribarın içindeki hamam böcekleriydi. Araştırmacılar hamam böceklerinin kaç yıldır kehribarın içinde hapis olduğunu anlamak için bir dizi araştırma yaptı. Sonuç ise çok şaşırtıcıydı.

KEHRİBAR'DAKİ HAMAM BÖCEKLERİ MİLYON YILLIK ÇIKTI

Araştırma sonucuna göre kehribarın içindeki iki hamam böceği troglomorfik organizmaların en eski örneğiydi. Troglomorfik organizmalar, mağaraların karanlık ve tuhaf kesimlerine uyum sağlayan canlılara verilen isim. Yani bu hamam böcekleri, yıllar boyu mağaraların karanlık bölgelerinde beraber yaşadılar. Araştırmacıların verisine göre ise 99 milyon yıldır da kehribarın içinde saklılar. Yani bundan 99 milyon yıl önce dinozorlarla beraber yeryüzünde koşturdular.

Hamam böceği kehribar

YER ALTINDAKİ CANLILARIN ERKEN TARİHİ YENİDEN YAZILDI

Senozoik Çağı'nda öncesinde yer alan bu gibi fosiller pek rastlanır şeyler değil. Uzmanlar, hamam böceklerinin kehribarın içinde bu kadar yıl kalmalarına sebep olarak çok iyi korunmuş olmalarını gösteriyor. Onlara göre hamam böcekleri Tebeşir döneminde yaşamış ortak ataların neslinden geliyor olabilir. Bu da yer altında yaşayan canlıların erken tarihinin yeniden yazılması demek.

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