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Tarihçi İlber Ortaylı Kafkas İslam Ordusu'nu anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 23:57 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ortaylı: - "Bakü'nün kurtarılması 1. Dünya Savaşı'nda kazandığımız 3. büyük zafer. Bu çok önemli bir olay. Türkiye Azerbaycan birliği bugün de çok önemli. Gerçekten de bir millet, iki devletiz fakat 100 sene önceki problemler kalkmadı, sadece şekil değiştirdi"

BAKÜ (AA) - Tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarılmasına ilişkin, "Bakü'nün kurtarılması 1. Dünya Savaşı'nda kazandığımız 3. büyük zafer. Bu çok önemli bir olay. Türkiye Azerbaycan birliği bugün de çok önemli. Gerçekten de bir millet, iki devletiz fakat 100 sene önceki problemler kalkmadı, sadece şekil değiştirdi." dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği himayesinde, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB), Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğince (ATİB), Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya, tarihçi yazar İlber Ortaylı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye Cumhuriyeti Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile çok sayıda davetli katıldı.

Ortaylı, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Osmanlı'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Enver Paşa'nın, kardeşi Nuri Paşa komutasında bir ordu oluşturduğu belirten Ortaylı, şunları kaydetti:

"Kafkas İslam Ordusu çok müthiş teşkilatlanmıştı. Bu adeta bir gönüllüler ordusuydu. Bu ordu 100 sene önce Bakü'yü kurtardı. 2,5 ay kaldı burada. Mondros Mütarekesi sonrasında çekilmek zorunda kaldı. Galip olduğumuz bölgeden hüzünlü şekilde çekilmek zorunda kaldık. Bakü'nün kurtarılması 1. Dünya Savaşı'nda kazandığımız 3. büyük zafer. Bu çok önemli bir olay. Türkiye Azerbaycan birliği bugün de çok önemli. Gerçekten de bir millet, iki devletiz fakat 100 sene önceki problemler kalkmadı, sadece şekil değiştirdi."

Davetlilerin sorularını yanıtlayan Ortaylı, daha sonra kitaplarını imzaladı, konuklarla fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kafkas İslam Ordusu Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

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