HABER

Tarihçi İlber Ortaylı Muğla'da gençlerle buluştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 21:58 | Son Güncelleme

"Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi olacaksınız. Türkçe, Farsça ve Batı dillerini öğreneceksiniz. Mutlaka İtalyanca ve Latince bileceksiniz çünkü Fatih Sultan Mehmet İtalyanca'yı iyi biliyordu. Herkesin bir modeli vardır. Model hükümdar odur"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi olacaksınız. Türkçe, Farsça ve Batı dillerini öğreneceksiniz. Mutlaka İtalyanca ve Latince bileceksiniz çünkü Fatih Sultan Mehmet İtalyanca'yı iyi biliyordu. Herkesin bir modeli vardır. Model hükümdar odur." dedi.

Ortaylı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri"nde gençlerle buluştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yakın tarihe ve Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin bilgi veren Ortaylı, gençlerden tarihlerini iyi bilmelerini istedi.

Özellikle geleceğin teminatı olarak gösterilen gençlerin yakın tarihlerine iyi hakim olmaları gerektiğini söyleyen Ortaylı, "Biz mühendislikte, tıpta, askerlikte büyük hamleler yapmışız fakat kültür hayatımızda aynı başarıyı gösteremedik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in başında yaptığı reformlar bunu anlamaya yönelikti. Maalesef bunu devam ettiremedik. Bunu düzeltmemiz lazım." diye konuştu.

Burada işin gençlere düştüğünü vurgulayan Ortaylı, "Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi olacaksınız. Türkçe, Farsça ve Batı dillerini öğreneceksiniz. Mutlaka İtalyanca ve Latince bileceksiniz çünkü Fatih Sultan Mehmet İtalyanca'yı iyi biliyordu. Herkesin bir modeli vardır. Model hükümdar odur." dedi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer İlman, söyleşinin ardından Ortaylı'ya Muğla'ya özgü hediyeler ile 48 numaralı milli takım forması hediye etti.

Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile öğretim üyeleri de katıldı.

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
Dolandırıcılık çetesine operasyon: 6 tutuklamaDolandırıcılık çetesine operasyon: 6 tutuklama
İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybettiİş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşi

En Çok Okunan Haberler

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildi

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı

Faciadan dönüldü!

İstanbul Bakırköy'deki 'gürültü' kavgasında karar verildi!

'Gürültü' kavgasında karar verildi!

Necip Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı

Suikast sonucunda hayatını kaybetmişti! 17 yıl sonra son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.