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Tarihçi Kemal Karpat son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Harun UYANIK - İstanbul DHA - ABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof.

Harun UYANIK - İstanbul DHA - ABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
Karpat için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camii
haziresine defnedildi.

(FOTOĞRAF)

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