Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlanıyor

"Bu, onun şahsına ve tok sesini duymaya veda toplantısı. Ben böylesi bir değerin doktora öğrencisiydim ve uzun yıllardır asistanıyım. Karpat Hoca, birçok öğrencisi gibi benim de eğitimim, tarih sahasındaki gelişimim ve kişiliğim üzerinde derin izler bıraktı. Sadelik, Karpat Hoca'nın özel hayatında özen gösterdiği ve en göze çarpan özelliğiydi. "

Winconsin Üniversitesi Türk Etüdleri Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Balgamış, törende yaptığı konuşmada, bu törenin bundan önceki birlikteliklerinden farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Merhum Karpat'ın en büyük tutkusu olan öğrenme tutkusu ve bildiklerini paylaşma arzusunun zamanın şartlarında ana yurdundan koparak yurt dışına gelmesi için bir amaç olduğunu anlatan Balgamış, "Bu tutkusuna nitelikli insan yetiştirme çabası da katılınca yanına dünyanın her yerinden birçok öğrenci geldi." dedi.

-"Saygınlığını hiç düşürmedi"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Karpat'ın yaşam hikayesiyle ilgili kısa bilgi verdi.

Karpat'ın büyük bilim adamı, derin tarihçi ve müthiş mücadeleci biri olduğunu dile getiren Turan, "Dünya onu hep saygın bir bilim adamı olarak tanıdı. Bilimsel ağırlığını ve saygınlığını hiç düşürmedi. O ürettiği bilimini harmanlıyor, çok kıymetli analizler yaparak dünya kamuoyu ile paylaşıyordu." dedi.

Turan, Karpat'ın 20 ülkede 130 makale ve 16 önemli eser bıraktığını dile getirerek, bilimsel eserler bakımından dünyanın adeta onunla yankılandığını anlattı.

- "Tarih camiası için çok büyük kayıp"

Karpat'ın yeğeni Sabahat Karpat, gazetecilere yaptığı açıklamada, duygularını ifade etmenin çok zor olduğunu belirterek, "10 yaşındaydım onu tanıdığım zaman o benim kahramanımdı ve kahramanım olarak kalacak" dedi.