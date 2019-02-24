HABER

Tarihçi Kemal Karpat’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 18:53 | Son Güncelleme

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof.

Tarihçi Kemal Karpat’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları (THY)'nin TK6 sefer sayılı Chicago seferiyle Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeyi, Kemal Karpat'ın yeğeni Medeni Karpat teslim aldı. Kemal Karpat'ın naaşı Atatürk Havalimanı kargo terminalinde cenaze aracına yüklendiği sırada, kargo çalışanları Fatiha Suresi okudu. Kemal Karpat'ın naaşı Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı Gasılhanesi'ne götürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

Tarihçi Kemal Karpat’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...
Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek”Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.