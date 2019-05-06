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Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı - Mısıroğlu'nun cenazesi, Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi haziresine defnedildi

İSTANBUL (AA) - Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Mısıroğlu için ikindi vakti Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ile sevenleri katıldı.

Mısıroğlu'nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu ile aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.

Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi haziresine defnedildi.

Bu arada, Büyük Çamlıca Camisi'nin iç ve dış avlusu tamamen doldu. Cenazeye katılan bazı vatandaşlar teşrik tekbiri getirdi. Bazı vatandaşların Türk bayrağıyla Osmanlı bayrağı ve Osmanlı devlet armasının yer aldığı flamalar açtığı görüldü.

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