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Tarihçi Mustafa Kafalı, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Ankara'da önceki gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren tarihçi Prof.

Ankara'da önceki gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı (85), son yolculuğuna uğurlandı.

Genel Türk tarihi ve kültürü alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mustafa Kafalı, önceki gün Ankara'da bulunan evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Nihal Atsız'ın öğrencilerinden evli ve 1 çocuk babası Prof. Dr. Kafalı için bugün Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı katıldı. Prof. Dr. Kafalı'nın eşi Sevgi Kafalı ve oğlu Ertuğrul Kafalı, törende taziyeleri kabul ederken, bazı yakınları tabut başında gözyaşı döktü. Prof. Dr. Kafalı'nın cenazesi, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

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Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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