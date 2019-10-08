Tarihçi profesör, mezun olduğu okulda derse girdi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973 yılında mezun olduğu Erzurum Lisesi'nde tarih derslerine girmeye başladı. Kürkçüoğlu, mezun olduğu okulda ders vermekten mutlu olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademisyenleri liselerle buluşturan projesinin önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine Erzurum'da bazı liselerde uygulama başlatıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliğine giderek akademisyenlerin ders vereceği okulları belirledi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu çalışması üzerine Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, okuduğu Erzurum Lisesi'nde tarih derslerine girmek için gönüllü oldu.

46 YIL SONRA AYNI SIRALARDA

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973 yılında mezun olduğu Erzurum Lisesi'nde 12'nci sınıflara tarih dersine girmeye başladı. Okul müfredatına göre Birinci Dünya Savaşı'nı anlattığı ilk dersinde liseli gençlere nasihatlerde de bulunan Kürkçüoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesinin önemli olduğunu bildirdi. Pırıl pırıl liseli gençlerle derste buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kürkçüoğlu, Benim de 1973 yılında mezun olduğum okul Erzurum Lisesi. Eğitim hayatında önemli bir yerdir. Önemli bilim adamları vardır. Öğretmenlerim bilim dünyasında önemli isimlerdi. 130 yıla yakın eğitim yuvasında kıymetli bilgileri bizimle paylaşan hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onların verdiği derslerle üniversiteyi kazandık, bugünlere geldi. Bugün de bu önemli projede varız diye konuştu.

Eğitimde okul öncesi ile üniversite bitene kadar bir bütünlük sağlanması gerektiğini ifade eden Kürkçüoğlu, Eğitimin bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Okul öncesinden başlayıp üniversite bitene kadar bir bütünlük arz etmesi lazım. Eğitimin birbirini takviye etmesi gerekir. Hayata geçirilen akademisyenlerin okullarda ders vermesi projesi takdire değerdir dedi.

