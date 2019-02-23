Samsun’da konuşan Enver Paşa’nın torunu tarihçi Burak Sadıkoğlu, “Sarıkamış’ın Rus çarının hayatını kaybetmesinde önemli bir rolü vardır. Onun için ’bu insanlar boşu boşuna şehit oldu’ diyenlere gülün! Ama bu tamamen başarılı bir harekattır dersem de yalan söylemiş olurum" dedi.

Samsun Türk Ocağı tarafından Enver Paşa’nın torunu tarihçi Burak Sadıkoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, "Büyük Dedem Enver Paşa’nın Hayatı ve Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi. Samsun Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferanstan önce Samsun Türk Ocağı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Şen, kısa bir açılış konuşması yaptı.

"Rus devrimini 10 yıl erkene çekmiştir"

Sarıkamış harekatının birkaç tane amacı olduğunu belirten tarihçi Sadıkoğlu, "Rusların lojistik hattını kapatmak istiyorduk. Karadeniz’in bütün gücü Batum’daki limanları. Bunun en büyük kanıtı oraya yaptığımız ufak çaplı çıkartma. Sarıkamış tamamen bir kayıp mıdır? Bence değildir. Rus devrimini 10 yıl erkene çekmiştir. Bu çok önemli bir şeydir. Rusların Batı cephesinden 2 kolordu çekmesi Batı cephesini güçsüzleştiriyor. İyice çıkmaza giren çarpışmaların sonunda içeri de Rus devrimi oluyor. O sayede en büyük düşmanımızdan kurtuluyoruz. Sarıkamış’ın Rus çarının hayatını kaybetmesinde önemli bir rolü vardır. Onun için ’bu insanlar boşu boşuna şehit oldu’ diyenlere gülün! Ama bu tamamen başarılı bir harekattır dersem de yalan söylemiş olurum" diye konuştu.