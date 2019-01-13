Tarihçi Talha Uğurluel'in 2 bin 487 FETÖ şüphelisi ile uçuş yaptığı ortaya çıktı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanan tarihçi Talha Uğurluel’le ilgili soruşturmada şüphelinin yurt dışı giriş çıkışları mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında Uğurluel’in 2007-2018 yılları arasında kaç defa yurt dışına çıkış yaptığına dair tespitler yer aldı. 11 yılda 443 uçuş kaydı bulunan Uğurluel’in, aynı zaman aralığında 457 bin 419 kişi ile giriş çıkış yaptığı, bunlardan 2 bin 487’sinin FETÖ şüphelisi olarak soruşturulduğu tespit edildi. Talha Uğurluel’in 2005-2018 yılları arasında nerelerde konakladığı da incelendi. 13 yıllık sürede değişik mekanlarda toplam 233 konaklama kaydı bulunan Uğurluel'in bu konaklama kayıtlarında toplam 29 bin 678 kişi ile aynı tarih aralığında konaklama yaptığı, bunlardan 259’unun örgüt şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesi de soruşturma dosyasında yer alan Uğurluel, FETÖ’cü olmadığına yönelik kanıtının eşi olduğunu ileri sürmüş. FETÖ'cü olmadığını iddia eden Uğurluel, “1998 yılında örgüte ait Yeşilırmak isimli dershanede görev yaparken kız arkadaşı ile evlenme isteğinin dershane yöneticileri tarafından kabul görmediğini” anlattı. Bu karara kızıp dershaneden ayrıldığını söyleyen Uğurluel, “Daha sonradan evlenmiş olduğum eşim ile disko ortamında tanıştık. Bu durum bile benim FETÖ üyesi olmadığımın kanıtıdır” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

