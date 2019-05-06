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Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 01:45 | Son Güncelleme

Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Mısıroğlu, ikindi namazının ardından defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Vefat eden ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Hastanede açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, "Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakip Çamlıca Camisi'nde kılınacaktır. Sevenlerine ve dostlarımıza duyurulur. İkindi namazına sevenlerini bekliyoruz. Vakfımızın Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedilecek" dedi.

Bu arada, Mısıroğlu'nun vefat haberini alan yakınları ve dostları hastaneye gelmeye başladı.

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açıklama Kadir Mısırlıoğlu vefat

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