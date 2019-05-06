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Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 02:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin" - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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