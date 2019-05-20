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Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Gaziantep’te kitaplarını imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenlediği Kitap ve Kültür Günleri etkinliğine katılan Tarihçi Yazar Prof.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Gaziantep’te kitaplarını imzaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenlediği Kitap ve Kültür Günleri etkinliğine katılan Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, okurları ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5’incisini düzenlediği Kitap ve Kültür Günleri etkinliğine Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil katıldı. Kitap fuarına katılanlarla söyleyişi gerçekleştiren Şimşirgil, Ramazan ayı hakkında sohbet etti. Prof. Dr. Şimşirgil, “Bizim ecdadımız heyecanla böyle bir günü beklerdi, Ramazan’ı beklerdi. Onun gelişini bayram ederdi. Gidişini hüzün bayramı ilan ederdi. Hüzün günü olurdu aslında o bayram. Dolayısıyla ramazan hayatımızın en önemli dönemidir. Zira bu ay nasıl geçerse insanın geriye kalan 11 ayı da öyle geçer. Yani Ramazan Müslümanlar için bir şarj olma ayıdır. Onun için bu ayı en güzel bir şekilde geçirmeye gayret edelim. Bu ayda namazı abdesti tam kıldığı zaman diğer aylarda terk edemez. Her zaman yapmak ister. Bu ayda yedirmeye içirmeye alışırsa her zaman yedirmek içirmek için çalışır. Bu ayda insanlara iyi davranırsa her ayı öyle geçer. Ama ramazanı gelişini anlamadı gidişini anlamadı, duymadı, görmedi. İşte oda hayatı da anlamaz. Bir gün bir bakar öldü gitti. Çünkü gelmenin bir gitmesi var. Her gelişin bir gidişi var unutma. Nereden geldiğini unutma geldiğimiz alemi unutmayalım. Bir yerden geldik biz. Ulvi bir alemden süfli bir aleme düştük. Alçak, sıkıntılı, elemli, kederli bir aleme düştük. Yine gideceğiz unutma bu dünyada ebedi değilsin. Gideceğiz o sebeple de geldiğin yeri asla unutma. Dünyada bakım iyi ana var baba var bakıyorlar. Sonra çoluk çocuk bakıyor. Dünya iyi yiyoruz, içiyoruz, rızık bol her şey var. Sakın dünyada ebedi kalacağım deme. Misafirin işi gitmektir. Dünya bir misafirhanedir. Bunu böyle bilmeyen divanedir. Aziz Mahmud Hüdayi, ‘Akil olan anlar bunu dünya misafirhanedir. Baki safa tahsiline sağ eyleyen divanedir’ demiş. Yani bu dünyada ebedi bir hayat için çalışan adam divanedir, akılsızdır, ahmaktır. Aman aman unutmayalım, ebedi alem için çalışalım. Bu dünya için değil. Er-rızku a’l Allah. Rızıklara Cenab-ı Hak kefildir. ‘Kulumun rızkını ben tayin ediyorum’ dedi, belirledi, verdi, tayin etti" diye konuştu.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Gaziantep’te kitaplarını imzaladı

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Gaziantep’te kitaplarını imzaladı

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