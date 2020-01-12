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  4. Tarihçi Yazar Prof. Dr. Şimşirgil: “İran kullanılan bir maşadır”

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Şimşirgil: “İran kullanılan bir maşadır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Tarihçi Yazar Prof.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Şimşirgil: “İran kullanılan bir maşadır”

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğin bir oyundan ibaret olduğunu belirtti. Son 10 yıldır ABD’nin İran’ı kullandığını ifade eden Şimşirgil, “ABD’nin en büyük düşmanı İran gibi gösterilir, bu bir oyundur. Bunlara uyanık durmak lazım” dedi.
Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Giresun Kitap Fuarı’na katıldı. Prof. Dr. Şimşirgil, yaptığı değerlendirmede bugün ABD ve İran arasındaki hadiselere günlük hadiseler diye bakmamak gerektiğini belirterek, “Bu bölgede son 30-40 yılı değerlendirmek lazım. Burada bir süreç devam ediyor, fakat bu süreçte ABD ile İran arasında uzun yıllardır bir yaptırım söz konusu. ABD’nin projesi Ortadoğu’yu bölmek, parçalamak, daha da zayıflatmak. Peki, bunu kimin vasıtasıyla yapıyor? Bana göre son 10 yıldır İran vasıtasıyla yapıyor. İran, Suriye’de akan kandan sorumlu, Yemen’de akan kandan sorumlu, Irak’ta akan kandan sorumlu ve Libya’da sorumlu. İran nerede bir Müslüman ülke varsa orada asla işbirliği yapmıyor. İran, orada sanki batılı güçlerin bir oyuncağı, maşası gibi hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

“İran kullanılan bir maşadır”
Sudi Arabistan’ın İran’a karşı ABD’yi kışkırttığını kaydeden Prof. Dr. Şimşirgil, “Son yıllarda ABD, Sudi Arabistan ile çok sıkı fıkı ve Sudi Arabistan İran’a karşı ABD’yi devamlı kışkırtıyor. Bu kışkırtmanın sonucunda dünyaya bir oyun gösterdiler. Çünkü onlar birbirini asla vurmaz, asla birbirini yok etmez. Çünkü İran kullanılabilen bir maşadır. Nitekim ABD üssünü vururken ABD’ye haber verdi, bir tek ABD’li ölmedi. Kim öldü? Yine Iraklılar öldü. Cenazede kim öldü, İranlılar öldü. Kim öldü uçakta? Savunmasız masum insanlar öldü. Dolayısıyla İran Yahudi’ye, ABD’ye vurmaz” şeklinde konuştu.
Uçağın düşürülmesi ile İran’ı yeniden sıkıntılı günlerin beklediğini söyleyen Prof. Dr. Şimşirgil, şöyle devam etti:
“İran’ın ikinci adamı öldürüldü deniyor, neden bir komutan ikinci adam olsun? İran’da Ali Hamaney var, cumhurbaşkanı var, Ruhani var. Şimdi bunların üzerinde bir yere gelirse ayak kaydırma yaparlar hem can düşmanına öldürtürler, kahraman ilan ederler, İran’da birlikteliği sağlarlar. Ama Cenab-ı Hakk ayaklarına dolaştırdı ve bir uçak vurdu İran ve tekrar sıkıntılı günler başlıyor. İran’ı kenetlemişti Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ama şimdi yeniden oklar gerilecek. Sen bir oyun kuruyorsun ama Cenab-ı Hakk da oyun kuruyor. Çünkü Sünnilerin kanı vardı o komutanın elinde.”

“Tüm hadiselerin hedefinde Türkiye var”
“Ben bütün bu hadiselerin hedefinde Türkiye’nin olduğunu düşünüyorum” diyen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Türkiye 2010 yılından itibaren bir bataklığa çekilmek isteniyor ama Türkiye’nin şu anda tarihini bilen basiretli idarecileri var. Bu bizim için çok büyük bir şans. Ruhani bile bu hadisede ’Türkiye ile birlikte hareket edelim’ dedi. Bu ne demek? Türkiye’yi savaşın içine çekecek, sonra bırakıverecek. Onun için asıl bölünmek istenen, zayıflatılmak istenen Türkiye. İran onların maşası, bölünmesine gerek yok. Mısır’ı bir günde aldılar, Sudi Arabistan’ı bir günde ılımlı İslam’a çektiler. Bunların hepsi maşadır ama Türkiye’yi kullanamıyorlar, kullanamazlar. Ondan dolayı Türkiye’nin bu oyunu iyi süzmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

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