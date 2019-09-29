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Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Tarihçi yazar Prof.

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 27’nci günde devam ediyor. Oturma eylemlerine devam eden ailelere destek ziyaretleri sürerken, bir ziyaret de Türkiye gazetesi yazarı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’den geldi.
Annelerle tek tek görüşen Prof. Dr. Şimşirgil, ailelerin ortak acısına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Anaların burada ateş yaktığını kaydeden Şimşirgil, "Yani bu ateş aslında bizi Kürt, Türk, şucu bucu diye birbirimize düşürenlere en büyük darbe olacaktır. Bu ateş Avrupa’ya en büyük darbe olacaktır, bizi bölmek isteyenlere, yıkmak isteyenlere, tarihimizi ve dinimizi unutturmak isteyenlere en büyük darbe olacaktır. Anaların bir üzüntüsü, ahı, bin ikbal hanesini yerle beraber eder. Bugün yer 7 şiddetinde sarsıldığında ne olduğunu görüyoruz, bu ateş 9 şiddetinde sarsacaktır. Bugün bir davaya gönül verenlere ve biz biriz diyenlere oğlumuzu elimizden çalıyor bizi birbirimize düşürüyorlar diye buraya oturduk diyenlere sahip çıkma günüdür. Bu parti meselesi değildir, bu birlik, vatan, gelecek meselesidir. Buna şöyle böyle diye asla bakmamak lazım, burada oturan 40 anne yarın 40 bin, 400 bin 400 milyon olacak şekildedir. Gönüllerimiz burayla vurmalıdır, burayla atmalıdır, buraya anneler gelmeli ve ziyaret etmelidir. Burayı anne ve babalar doldurmalıdır, ben böyle düşünüyorum. Bu insanların derdini dinlerken bunu hissettim" dedi.

"Buraya birlik meydanı olarak bakacağız"
10 yaşındaki çocuğun dağa kaçırıldığını, kendilerinin birbirlerine düşürüldüğünü aktaran Prof. Dr. Şimşirgil, konuşmasına şöyle devam etti:
"10 yaşındaki bir çocuk nasıl kaçırılır ve dağa çıkartılır, çıkartıyorlar ve bizi birbirimize düşürüyorlar. O yüzden bizler parti meselesi, şu bu meselesi diye bakmayacağız, buraya birlik meydanı olarak bakacağız. Buraya gelerek onlarla gönüllerimizi birleştireceğiz. Çünkü kalp ve gönül kuvvetidir, biz buradayız dediğimiz zaman kalplerine ve gönüllerine kuvvet geliyor. Bizim de geliyor onların da geliyor. İşte yer sallandı herkes dışarı kaçıyor nereye kaçıyoruz? Ölümden ne korkarsın korkma ebedi varsın, ebedi bir hayat bizi bekliyor ama o hayat doğruluk güzellik olduğu zaman kıymet sahibi oluyor. Yarın hangi yoldayız, Allah doğruların yanındadır, doğruların yardımcısıdır. 40 anayı zayıf görmeyelim, çünkü Allah zayıfların yardımcısıdır. Onun için zayıflar güçsüz gözükenler daha güçlüdür. Ben burayı çok önemli bir meydan olarak görüyorum. Buna sahip çıkalım burada olalım, yanlarında olalım diyorum. Bütün bir millete bütün dünya Müslümanlarına bu mesajı vermek istiyorum. Bana bakışlarından büyük bir memnuniyet duydum. Benim babam 10 yıl Diyarbekirli biriyle ortaklık yaptı. Ben Diyarbekir’e liseli yıllarımda defalarca gelip gittim. Bana lise 1 gencine koyun, kuzu keserlerdi, ikram ederlerdi. Biz bin yıldır beraber olan bir toplumuz. Bizi birbirimize düşürmeleri tarihin en acı sayfalarından biri olacaktır. Bu sayfayı bugün yırtma günü gelmiştir. İnşallah bu sayfalar yırtılacaktır. Bu millet bu Anadolu insanı bir, beraber, kardeş olduğunu en iyi bir şekilde anlayacaktır. İnşallah bu ateşin başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Yakılan bu kıvılcımın büyüyeceğini başarıya ulaşacağını ve bu husumetlerin biteceğini düşünüyorum. Bütün bir milletin, anaların, babaların buraya gelmesini, burada bulunmasını partiler üstü bakılmasını rica ediyorum" dedi.
Prof. Dr. Şimşirgil, konuşmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil’den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti
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