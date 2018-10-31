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Tarihe geçmek için iki uçuşta da yer aldılar(ÖZEL HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'ndan(İYH) yapılan ilk iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına tarihe geçmek adına İsmail Alat ve Alman Tino Delker de katıldı.

Tarihe geçmek için iki uçuşta da yer aldılar(ÖZEL HABER)

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'ndan(İYH) yapılan ilk iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına tarihe geçmek adına İsmail Alat ve Alman Tino Delker de katıldı. İkili, hem THY'nin ilk tarifeli seferii olan TK2124 sefer sayılı Ankara uçuşunda, hem de Türk Hava Yolları'nın ‪TK978‬ sefer sayılı İstanbul-Lefkoşa uçuşunda‪ yer aldılar. İkili İstanbul Yeni Havalimanı'ndan gerçekleştirilen ilk iç ve dış hatta yer alarak tarihe geçtiler

(FOTOĞRAFLI)

Tarihe geçmek için iki uçuşta da yer aldılar(ÖZEL HABER)

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