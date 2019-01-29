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Tarihe 'macerasever' hasarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kendilerini 'macerasever' olarak tanımlayan 2 genç, dünyaca ünlü Kaleiçi'nin etrafında ayakta kalan ve çıkılması yasak olan tarihi surlarda tehlikeli gezinti yapıp, 5 medeniyetin kullandığı surların taşlarını aşağı attı.

ANTALYA'da, kendilerini 'macerasever' olarak tanımlayan 2 genç, dünyaca ünlü Kaleiçi'nin etrafında ayakta kalan ve çıkılması yasak olan tarihi surlarda tehlikeli gezinti yapıp, 5 medeniyetin kullandığı surların taşlarını aşağı attı.
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kaleiçi'nin etrafındaki tarihi surlar, güçlükle ayakta kalmaya devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eseri surlardan geri kalan, Kaleiçi'nin değişik bölgelerindeki toplam 6,5 kilometrelik surların büyük bölümü, uzun yıllardır yıkım tehdidi yaşıyor. 1930 yılından itibaren dönemin Antalya Belediyesi'nce 'Şehir rüzgar almıyor' gerekçesiyle Tophane'den Hıdırlık Kulesi'ne kadar uzanan surların önemli bölümü yıktırılmıştı.
TARİHE ZARAR VERDİLER
Sosyal medyaya yansıyan ve geçen yılın Ağustos ayında yüklendiği görülen 9 dakikalık görüntü, Antalya'da yaşayanların tepkisine yol açtı. Üzerinde gezinti yapılması yasak olan tarihi surlarda Fatih Korkmaz ile 'Roof Runnerz' takma adını kullanan macerasever, surların yıkılma tehlikesi geçirdiğini belirterek, Umarım yıkılmaz ve aksilik yaşamayız dedikten sonra surlara tırmanıyor. Kendilerinin bu görüntülerini çekip, paylaşan ikilinin tırmanış sırasında surlardaki taşları da aşağı attığı görülüyor. 'Üç Kapılar' olarak bilinen Hadrianus Kapısı üstünde de tehlikeli olmasına rağmen gezinen ikili, Bulunması yasak yeri keşfettik dedi.
Turistlerin ve çevredekilerin bakışları arasında bu tehlikeli ve tarihe zarar veren yürüyüşlerini gerçekleştiren ikiliye, Antalyalılar yorumlarıyla büyük tepki gösterdi.
YORUM YAZARAK TEPKİ GÖSTERDİLER
Paylaşılan görüntünün altına bazı kişiler, tepkilerini yazarken, birçok genç de ikiliyi tebrik edip, 'iyi iş' çıkardıklarını kaydetti. Yorumlardan bazıları şöyle
'Ulan densiz, bak ben has Antalyalıyım. Senin o tırmandığın yerler var ya, senin hesaplayamayacağın yüzyıldan kalma tarihi miras. Bir de utanmadan videoda, taşlar düşüyor diyorsun. Sana tarihi korumayı öğretmediler de üstünde tepinmeyi mi öğrettiler',
'Size okkalı bir para cezası şart, bu videoyu şikayet etmeyen Antalyalı değildir. Sahip çıkın, tarihi esere zarar vermekten ceza almazlarsa, eline kamera alan surlara çıkar. Bir sürü çocuk bunları izliyor, özeniyor, size bir ev parası ceza kitleseler ağaca bile çıkmazsınız',
'Tarihi alanlar bertaraf ediliyor sanki. Çıkılması, girilmesi yasaksa bunun bir sebebi var. Tarihi dokuya zarar vererek aksiyon yapılmaz',
'Hayatımda böyle saçma bir video daha izlemedim. Üç kapılar mıydı burası diyor. Daha o meşhur kapının neden ve ne amaçla yapıldığını bile bilmiyorlardır. Yazık gençliğe yazık. Konuşmayı bile başaramayan insanlar tarihin taşlarını yere atıyor. Yazık'

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