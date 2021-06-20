Tarihe meydan okuyan taş değirmeni 130 yıldır hala ayakta!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan tarihi taş değirmen, ilk günkü gibi köylülerin ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. 1893 yılında Servetiye Cami köyüne yerleşenler tarafından inşa edilen değirmenin 1973 yılında yaşanan sel felaketinde tahribata uğradığı, bölgedeki vatandaşlar tarafından restore edilerek 1974 yılında yeniden faaliyete açıldığı öğrenildi. Su ile çalışan tarihi değirmen, şelalenin üzerinde doğa harikası bir bölgede bulunuyor. Çevredeki köylerin hala ürünlerini öğüttüğü değirmen, aynı zamanda ziyaretçilerin de uğrak noktası oluyor.

"7 KÖYÜN İHTİYACINI GÖREN BİR DEĞİRMEN"

Büyük dedesinin 1893 yılında Servetiye köyüne göç ettiğini ifade eden Nedim Özkaraaslan, "O yıllarda burada değirmen yoktu. Daha sonra bu değirmeni yapmışlar. Yani tahmini 130 yıllık bir değirmen. Bu değirmen halk tarafından kullanılıyor. Eskiden burada mısır, buğday öğütülürdü. Daha sonra elektrikli değirmenler yapıldı. Ama elektrikli olmadan önce bulgurumuzu, mısırımızı kendimiz öğütürdük. Değirmen suyla çalışıyor, altında çarkı var. 7 köyün ihtiyacını gören bir değirmendir. Halen de böyledir. Burası doğanın cenneti olan, Karadeniz’e benzeyen bir yerdir" dedi.