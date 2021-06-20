HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihe meydan okuyan taş değirmeni 130 yıldır hala ayakta!

Tarihe meydan okuyan taş değirmeni 130 yıldır hala ayakta!

20.06.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki tarihi taş değirmeni tarihe meydan okuyor. 130 yıldır ayakta kalmayı başaran taş değirmeni, hala eski ihtişamını koruyor. Yedi köyün ihtiyacını karşılayan tarihi taş değirmeni, bölgeyi ziyaret edenlerin ilk uğradığı noktalar arasında yer alıyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan tarihi taş değirmen, ilk günkü gibi köylülerin ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. 1893 yılında Servetiye Cami köyüne yerleşenler tarafından inşa edilen değirmenin 1973 yılında yaşanan sel felaketinde tahribata uğradığı, bölgedeki vatandaşlar tarafından restore edilerek 1974 yılında yeniden faaliyete açıldığı öğrenildi. Su ile çalışan tarihi değirmen, şelalenin üzerinde doğa harikası bir bölgede bulunuyor. Çevredeki köylerin hala ürünlerini öğüttüğü değirmen, aynı zamanda ziyaretçilerin de uğrak noktası oluyor.

"7 KÖYÜN İHTİYACINI GÖREN BİR DEĞİRMEN"

Büyük dedesinin 1893 yılında Servetiye köyüne göç ettiğini ifade eden Nedim Özkaraaslan, "O yıllarda burada değirmen yoktu. Daha sonra bu değirmeni yapmışlar. Yani tahmini 130 yıllık bir değirmen. Bu değirmen halk tarafından kullanılıyor. Eskiden burada mısır, buğday öğütülürdü. Daha sonra elektrikli değirmenler yapıldı. Ama elektrikli olmadan önce bulgurumuzu, mısırımızı kendimiz öğütürdük. Değirmen suyla çalışıyor, altında çarkı var. 7 köyün ihtiyacını gören bir değirmendir. Halen de böyledir. Burası doğanın cenneti olan, Karadeniz’e benzeyen bir yerdir" dedi.

"SEL, DEĞİRMENİ HARAP ETTİ"

Özkaraaslan, 1973 yılında bölgede sel felaketi yaşandığını belirterek, "Köprünün üzerinden su taşarak değirmeni harap etti. 1973 yılından sonra bizim büyüklerimiz bir araya geldi ve burada çalışma yaptı. 45 kişi ortak olarak burayı yeniledi. 1974 yılından sonra burası faaliyete geçmiş oldu" diye konuştu.

"DEĞİRMENİMİZİN TAŞI BİTTİ"

Bazı vatandaşların değirmenin nasıl çalıştığını bilmediğini söyleyen Özkaraaslan, "Değirmenin içinde aletleri var. Fakat bunu şehirden gelenler bilmiyor. Değirmenin taşı da bitti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Böyle güzel un yapan taşlardan talep ediyoruz. Gebze’den, İstanbul’dan buraya gelenler var. O yüzden taşların değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"DOĞA HARİKASI BİR YER"

Bölgede gezintiye çıktıklarını söyleyen Elif Aktürkoğlu ise, "Çok anlatılıyor, harika bir yer olduğu söyleniyor. Biz de gezmeye geldik. Fotoğraf ve videolar çektik. Burası doğa harikası bir yer. Gezerken de değirmeni gördük, değirmenin 130 yıllık olduğunu söylediler. Suyla çalışıyor. Su aktıkça buğday, mısır öğütüyorlar. Bu bizim çok hoşunuza gittik. Burası gerçekten gezilip görülecek yerler" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
İzmir'de şebeke suyu alarmı! Lağım kokusu isyan ettirdiİzmir'de şebeke suyu alarmı! Lağım kokusu isyan ettirdi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.