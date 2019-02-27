Tarihe ’postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat dönemi

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Başkanı ve 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk, tarihe ’postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat dönemine ilişkin davadan çıkan kararın mağdurları memnun etmediğini fakat ’bir darbe girişimine karşı karar alınması’nın onlara teselli olduğunu belirtti.

Bilecik Atatürk İlköğretim Okulunda ’28 Şubat Bin Yıl Sürmez’ adlı konferans düzenlendi. Konferansa ASDER Genel Başkanı ve 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk, Platform Başkan Vekili Emekli Öğretmen Gülten Aktaş, Platform Genel Sekreteri Sümeyye Dalgıç ve Yönetim Kurulu üyesi Özlem Bulut, Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Eğitim Bir-Sen Bilecik Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Yasemin Düzenli, okul müdürleri, öğretmenler ve sendika üyeleri katıldı.

‘Postmodern darbe’ Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini aldı

Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Eğitim Bir-Sen Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Yasemin Düzenli, 28 Şubat’ı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade ederek, "Misafirlerimiz bizi kırmadan Bursa’dan geldiler. Kendilerinin bu tecrübeyle alakalı olarak bizleri bilgilendirecekler. Bu yönde de onlara yaşadıklarından dolayı Rabbim razı olsun. Bizler bu konuda yolumuzu açacağız inşallah bu yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak. Platform Başkan Vekili Emekli Öğretmen Gülten Aktaş o dönemde Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı 28 Şubat sürecinde. Yönetim Kurulu üyesi Özlem Bulut yine o dönemin öğrenci başkanı. Sümeyye Dalgıç’da genel sekreter o platformun. Üçünün de farklı hayat hikayeleri var o dönemde. Tabi ki içinizde o dönemi yaşayanlar vardır. Sizin belki acılarınız depreşecek tabi ki bizim de ama bir araya gelmenin ve doğru anlamanın, doğru tanımanın ne kadar önemli olduğunu da kavramış olacağız. Amacımız intikam duygusu kin duygusu ortaya koymak değil. 28 Şubat’ı doğru okuyup aynı hataları tekrar ettirmemek. Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan ve ‘postmodern darbe’ olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 21 yıl geçti. Kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü günün adı 28 Şubat postmodern darbe” şeklinde konuştu.