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Tarihe saygısızlık! 2400 yıllık surlara yazılan yazıların temizlenmesi 15 günü bulacak

02.07.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi surlara sprey boyalarla yazılan yazılar, kumlama yöntemiyle temizleniyor. Temizlenmesinin 15 günü bulabileceği belirtilen surların, yaklaşık 2400 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Tarihe saygısızlık! 2400 yıllık surlara yazılan yazıların temizlenmesi 15 günü bulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2400 yıllık surlarda çalışma başlattı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan surlardaki sprey boyalarla yazılan yazılar ve şekiller, 'kumlama' yöntemiyle temizleniyor. Çalışmaların yaklaşık 15 gün sürmesi planlanıyor.

MİLATTAN ÖNCE 4’ÜNCÜ YUZYILDA İNŞA EDİLMEYE BAŞLANDI

Bitinya Krallığı döneminde milattan önce 4'üncü yüzyılda inşa edilmeye başlanan surlara Roma ve Bizans dönemlerinde ilaveler yapıldı. Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine de ev sahipliği yapan İznik'in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan surların uzunluğu yaklaşık 4 bin 970 metreyi buluyor. Yüksekliği 10 ila 13 metre arasında değişen surlarda, yuvarlak ve kare şeklinde 114 burç yer alıyor.

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(DHA)

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Bursa İznik
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