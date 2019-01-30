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Tarihe sprey

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi eserlere sprey boyalarla yazılan çeşitli mesajlar, eserlere zarar veriyor4’üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki İznik surları, 14 metre yüksekliğinde ve 114 burca sahip.

Bursa’nın İznik ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi eserlere sprey boyalarla yazılan çeşitli mesajlar, eserlere zarar veriyor
4’üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki İznik surları, 14 metre yüksekliğinde ve 114 burca sahip. Tarihte savaş ve kuşatmalara tanıklık eden İznik surları bugün kendini bilmez kişilerce üzerine boya ile yazı yazılıp tahrip ediliyor. Surlara, sprey boya kullanılarak değişik yazılar yazılıyor.
Sprey boya ile surların tahrip edilmesi çevrecilerle vatandaşların tepkisine neden oluyor.

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