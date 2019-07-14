Tarihe tanıklık eden 9 bin 369 ağaç tescillendi

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca şu ana kadar fiziksel yönleri ile kendi türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşmış, kültürel olarak özel bir yere sahip 9 bin 369 ağaç "anıt ağaç" olarak tescillenerek, koruma altına alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anıt ağaçların boyutsal ve kültürel özelliklerine göre dört gruba ayrıldığını belirterek, bunların boyutsal anıt ağaçlar, tarihi anıt ağaçlar, folklorik anıt ağaçlar ve mistik anıt ağaçlar olduğunu söyledi.

Kültürel anıt ağaçlarda tarihi açıdan "tarihi bir olaya veya şahsiyete tanıklık etmesi", mistik açıdan "dini bir inanışla yöre halkınca yüceltilmiş olması", folklorik olarak ise "halkın gelenek ve göreneklerinin dönemsel de olsa civarında gerçekleştiği ya da yörede gerçekleşen üzücü veya sevindirici olaya tanıklık etmesi" gibi özelliklerin arandığını dile getiren Kurum, bu değerlerden herhangi birisine sahip olan ağaçların, "anıt ağaç" olarak tespit edildiğini vurguladı.