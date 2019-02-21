Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından "Tarihe Tanıklık" konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. İsmail Cambazov, KAGEM Salonu'nda düzenlenen konferansta, "Müslüman Aile Hukuku" konusunda konuşma yaptı.

"Bizim bütün felaketimiz ailelerimizde Müslümanlık kurallarına, emirlerine riayet etmememizdir." diyen Cambazov, insanlığın kadınlarla başladığını, evde kadın hakimiyetinin asırlar öncesine dayandığını vurguladı.

Müslüman ailelerde ilişkilerin eşler arasında sevgi ve saygıya dayalı olduğunu ve bu temel üzerine kurulduğunu aktaran Cambazov, kadın haklarının korunmasının önemine işaret etti.

Cambazov, "Kadın hakkını koruyacaksan Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın. Kur'an-ı Kerim kadına ne vermiş, Hz. Muhammed kadına ne vermiş? Kur'an-ı Kerim'i okurken o ayetleri atlıyoruz, çünkü hesabımıza gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Cambazov, konuşmasının ardından bazı katılımcıların Müslüman aile yapısına ilişkin sorularını da yanıtladı.

