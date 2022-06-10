Tarihi 6 Ocak Oturumu: “Trump Planın Merkezindeydi”

6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonu dün gece kamuya açık ilk oturumu düzenledi. İki görgü tanığının ifadesinin dinlendiği ve yeni görüntülerin paylaşıldığı oturumda komisyon üyeleri daha önce benzeri görülmemiş darbe girişimi olarak niteledikleri saldırıyı körüklediği gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’ı sorumlu tuttu.

Fox News hariç Amerikan televizyonlarında canlı yayınlanan ve yaklaşık iki saat süren oturum, bu ay içinde yapılması planlanan kamuya açık yedi oturumdan ilkiydi.

Temsilciler Meclisi bünyesinde kurulan ve yedi Demokrat üyeyle iki Cumhuriyetçi üyeden oluşan 6 Ocak Komisyonu, Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerini Başkan Joe Biden’a kaybetmesinin ardından Trump destekçilerinin saldırısına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmıştı.

“Darbe girişimine varan bir saldırı”

Komisyonun soruşturmada elde ettiği bulgulara ilişkin önemli ayrıntıların bazıları son aylarda sızmış olsa da, komisyon üyeleri oturumda komisyon başkanı Bennie Thompson’ın “yaşananların ve saldırıya neyin yol açtığının doğru şekilde anlatımı” olarak nitelediği değerlendirmeleri paylaştı.

Thompson, oturumda açılış konuşması sırasında Kongre saldırısının “bir darbe girişimine” varan bir saldırı olduğunu söyledi.

“Trump planın merkezindeydi”

Komisyon başkanı Thompson, “Şiddet seçim sonuçlarının tersine çevrilmesine yönelik çok aşamalı bir komplonun sonucuydu. Trump da bu planın merkezindeydi” ifadelerini kullandı.

“Sonuç olarak ABD Başkanı Donald Trump Anayasa’nın içerdeki düşmanlarından oluşan kalabalığı Kongre’ye yürümeye ve Amerikan demokrasisini yıkmaya teşvik etti“ ifadelerini kullandı.

İki görgü tanığı canlı yayında ifade verdi

Oturumda Kongre saldırısı sırasında yaralanan polis memuru Caroline Edwards ve aşırı sağcı Proud Boys grubu üyelerinin Kongre binasına girişini görüntüleyen İngiliz belgesel yapımcısı Nick Quested’in ifadeleri dinlendi.

Oturumda Kongre saldırısına ilişkin görüntüler izletilirken, salonda bulunan polisler ve hayatını kaybeden polisin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Trump Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen mitinginde binlerce destekçisine Kongre’ye yürüme ve var güçleriyle savaşma çağrısında bulunmuştu.

Kongre üyeleri başkanlık seçimi sonuçlarını yani Biden’ın zaferini tescil etmek üzere ortak oturum için toplandıkları sırada, iki binden fazla Trump destekçisi süreci durdurmak amacıyla Kongre binasını basmıştı.

Dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence oturuma başkanlık ediyordu. Kongre üyeleri güvenli bir yere götürülmüş ve oyların tescil edilmesi sürecini tamamlamak üzere akşam saatlerine kadar da Kongre binasına dönmemişti.

Partilerüstü Senato raporuna göre, aralarında bir polis memurunun da olduğu yedi kişi Kongre saldırısında hayatını kaybetti. 150’den fazla polis memuru da yaralandı. Kongre saldırısı Amerikan tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir olaydı.

Oturum sırasında peş peşe izletilen görüntülerde, Trump’a yakın eski yetkililerin eski başkanın seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına inanmadığını söyledi.

Dönemin Adalet Bakanı Wiliam Barr, oturumda banttan yayınlanan görüntülü ifadesinde seçimden sonra Trump’a usulsüzlük iddialarının saçmalık olduğunu söylediğini belirtti.

Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump da önceden alınmış görüntülü ifadesinde kendisinin de Barr’ın bu değerlendirmesini kabul ettiğini söyledi.

“Mike Pence’i asın” sloganlarının atıldığı görüntüler

Eski bir Trump yönetimi yetkilisinin ifadesini gündeme getiren komisyonun Cumhuriyetçi başkan yardımcısı Liz Cheney, Trump’ın 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongre dışında toplanarak “Mike Pence’i asın” şeklinde slogan attıkları konusunda bilgilendirildiğinde, eski başkan Trump’ın “Belki de destekçilerimizin fikri doğrudur. Mike Pence bunu hak ediyor” dediğini söyledi.

Cheney, Pazartesi günü yapılması planlanan bir sonraki oturumun Trump’ın seçimi kaybettiğini bilmesine rağmen usulsüzlük yapıldığı iddialarına odaklanacağını söyledi.

Komisyon bugüne kadar binden fazla görgü tanığıyla görüştü ve 140 binden fazla belgeyi inceledi. Belge ve ifade talebinde bulunmak üzere 100 celp çıkardı.

Cumhuriyetçiler soruşturmayı “cadı avı” olarak niteliyor

Cumhuriyetçiler komisyonun soruşturmasını hedef alarak, soruşturmayı Trump’ın 2024 seçimlerinde başkan adayı olması ihtimaline zarar verme amacını taşıyan “partizan bir cadı avı” olarak niteledi.

“Suçluların hesap vermesi konusunda kararlıyız”

Adalet Bakanı Merrick Garland, saldırıda rolü olan herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Şimdiye kadar 6 Ocak saldırısıyla bağlantılı olarak 840’tan fazla kişi tutuklandı, bunların 305’i suçunu itiraf etti.

Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada “6 Ocak 2021’de suç işleyenlerin hesap vermesinin sağlanması konusundaki kararlılığının azalmadığını ve azalmayacağını” belirtti.

