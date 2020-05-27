Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Menderes'i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir.

Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi.

Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi.

Darbeden yaklaşık 16 ay sonra gerçekleşen idamlar milletimizin yüreğine kor bir ateş gibi düşmüştür.

Burada yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi.

Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesine maruz kalmıştır.

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

Ülkemizdeki tüm darbelerin ve cunta hareketlerinin temel karakteri milletimizin değerlerine ve tarihine düşmanlıktır.

(CHP) Çok partili siyasi hayata geçişi ancak açık oy, gizli tasnif yöntemiyle başlatmıştır. Böyle bir demokrasi olabilir mi?

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, geçmişten bugüne verilen istiklal ve istikbal mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevginin nişanesi olacaktır.

Onları deviren, yargılayan ve asanlar, hayatlarını milletin nefret dolu bakışları altında sürdürmek zorunda kaldılar.

Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz.

Her üç kahraman da idam sehpasına gurur ve inançla yürüdü.

Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlanmasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir.

Darbeciler ve onları yönlendirenler hep aynı kodlarla hareket etmişlerdir.

Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir.

Sadece darbe yapanları değil, 'daha ne bekliyorsunuz' kışkırtmasıyla ordumuzun içine darbe virüsünü de sokanları bu millet asla affetmeyecektir.

FATİH SONDAJ GEMİMİZ 29 MAYIS'TA KARADENİZ'E AÇILACAK

Kaç tane sondaj gemimizin Akdeniz'de olduğunu bilmeyecek kadar bunlar cehalet timsalidir.

Fatih Sondaj Gemimiz 29 Mayıs'ta yeni sondajlar için Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açılacak.

Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır.

DEVLET BAHÇELİ: DARBE YANLIŞ BİR KARARDIR, ZULÜMDÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuştu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Aziz milletimizin taktir ve tercihleri de hazin bir şekilde sorguya çekilmiştir. Menfur izlerinin silinmesi maksadıyla 2013 yılında önemli bir adım atılmıştır. Demokrasi ve özgürlükler adası Yassıada'ya verilmiştir.