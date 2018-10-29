HABER

Tarihi açılış öncesi yeni havalimanı havadan böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 08:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak. Tarihi açılış öncesi yeni havalimanı havadan DHA tarafından görüntülendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı’nda son hazırlıklar devam ediyor. Bugün havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı faaliyete başlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek. İLK SEFER BOEİNG 777 TİPİ UÇAKLA YAPILACAK Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdırEngiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır
Muğla Dalaman'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)Muğla Dalaman'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük gün! Yeni havalimanı havadan böyle görüntülendi

Büyük gün! Yeni havalimanı havadan böyle görüntülendi

Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!

Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!

Muğla Dalaman'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla Dalaman'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Günlük burç yorumları: 29 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 29 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.