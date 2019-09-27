"Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yansıtan bu evler, tamamen taş ve ahşap kullanılarak yapılmış. Evlerin Türkiye'de eşi ve benzeri yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki yıldır bu evleri rengarenk şekilde restore ediyor. Restorasyonları tamamlanarak turizme kazandırılan evler de özelikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görmeye başladı. Bu evlerin özellikleri benim dikkatimi çekti. Zaman zaman da bu evlere gelip giden turistleri görünce, maketlerini yapmaya karar verdim. Aslında, bunun bir eksiklik olduğunu düşündüm. Uzun zamandır da bu rengarenk tarihi evlerin maketlerini yapıyorum."

- "Atık malzemelerden yapılıyor"

Şahinbaş, minyatür Afyon Evlerini sokaktan topladığı atık ahşap ve karton materyallerden yaptığını vurguladı.

Atıkları kentteki çeşitli marketler ile manavlardan topladığını aktaran Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Topladığım atık malzemeleri, atölyeme getirerek maketlere uygun bir şekilde kesme ve ayırma işlemi yapıyorum. Yine, yapıştırıcı ve çıta gibi özel parçaları da sanayideki bazı marangozlardan temin ediyorum. Yapabildiklerimi kendim kesiyorum. Bunları burada bir araya getirerek Afyonkarahisar'ı şehir yapan tarihi Afyon Evlerinin minyatür maketlerini yaparak o bölgedeki satış noktalarına gönderiyorum. Zevkle yaptığım maket evler büyük beğeniyle satılıyor. Sadece, yerli ve yabancı turistler satın almıyor bu evleri, Afyonkarahisarlılar da alıyor. Bu evleri yaparak kendimce Afyonkarahisar'ın tanıtımına katkı sağladığımı düşünüyorum. Hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum hem de sanatsal faaliyetlerle ruhumu dinlendiriyorum."