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Tarihi Afyonkarahisar Kalesi'ne 550 basamaklı merdivenle çıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın simgesi 226 metrelik Afyonkarahisar Kalesi ihtişamıyla görenleri etkiliyor.

Tarihi Afyonkarahisar Kalesi'ne 550 basamaklı merdivenle çıkılıyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın simgesi 226 metrelik Afyonkarahisar Kalesi ihtişamıyla görenleri etkiliyor. 550 basamaklı merdivenle çıkılan kalenin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Afyonkarahisar'ın ihtişamlı kalesi sizi kente girer girmez kendisine çağırıyor" dedi.
Afyonkarahisar'ın merkezinde yer alan 226 metre yüksekliğinde volkanik bir kaya kütlesi üzerinde yer alan, Hititlerden Osmanlıya kadar tarihi geçmişe sahip tescilli kültür varlığı olan Afyonkarahisar Kalesi'ne 550 basamaklı merdivenle çıkılarak ulaşılıyor. M.Ö. 1350 yılında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında, Arzava seferinde müstahkem mevki olarak kullanılmış ve Hapanuva adını alan kalenin Bizans ve Selçuklular zamanlarında da önemli çarpışmalara sahne olduğu biliniyor. Zirvesinde M.Ö. 1200- 700 tarihleri arasında Anadolu'da yaşamış Frigler dönemine ait kültür izlerine rastlanan kalede Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış tapınma yerleriyle 4 büyük sarnıç (su çukuru) bulunuyor.
Surları Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykubat zamanında kale dizdarı olan Mimar Bedrettin Gevhertaş tarafından 1235 yılında onarılan Afyonkarahisar Kalesi'ne küçük bir mescit ve yanına da saray yaptırılırken, 1573'te Osmanlı Sultanı 2'nci Selim'in emriyle Mahmut Bey tarafından burçları, sarnıçları ve kulesi tekrar onarıldı.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kalenin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşırken, "Hititlerden Osmanlı'ya uzanan tarihi bir geçmişe sahip tescilli kültür varlığımız Afyonkarahisar Kalesi, yerden 226 metre yükseklikte. Kaleye 550 basamak merdivenden çıkılarak ulaşılıyor. Afyonkarahisar'ın ihtişamlı kalesi sizi kente girer girmez kendisine çağırıyor" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi Afyonkarahisar Kalesi'ne 550 basamaklı merdivenle çıkılıyorTarihi Afyonkarahisar Kalesi'ne 550 basamaklı merdivenle çıkılıyorTarihi Afyonkarahisar Kalesi'ne 550 basamaklı merdivenle çıkılıyorTarihi Afyonkarahisar Kalesi'ne 550 basamaklı merdivenle çıkılıyor

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