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Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

İstanbul’da uyarıların ardından başlayan yağış nedeniyle tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kalırken, bir çocuk ise avluda oluşan birikintiyi yüzerek eğlence haline getirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından öğle saatlerinde aniden bastıran yağış İstanbul’da hayatı felç etti.

Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kaldı

İstanbul’da uyarıların ardından başlayan yağış nedeniyle tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kalırken, bir çocuk ise avluda oluşan birikintiyi yüzerek eğlence haline getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından öğle saatlerinde aniden bastıran yağış İstanbul’da hayatı felç etti. Aniden bastıran yağış nedeniyle Eminönü’ndeki tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kaldı. Avlusu ve içi su dolan camide halılar yüzeye çıkarken, çocuklar ise bu olumsuzluğu avluda biriken suda yüzerek eğlence haline getirdi.
Caminin müezzini su baskınını anlatarak, “Burada su baskını sürekli oluyor. Yağmur başladığında ben buradaydım, camları kapattım içeriye su giriyordu. Esnaf arkadaşlar yardımcı oldu. Bir ailede içeriye sığındı, su basacağını tahmin etmediler ve içerde mahsur kaldılar. Elektrik kaçağı da oldu. biz onu tespit ederek hemen müdahale ettik. Yetkililere haber verdik” dedi.

Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kaldı

Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında kaldı

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