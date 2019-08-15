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Tarihi Alan'da yanan saha ağaçlandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü Kayalıtepe mevkiisinde Cumartesi günü çıkan orman yangınının ardından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Tarihi Alan'da yanan saha ağaçlandırılacak

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü Kayalıtepe mevkiisinde Cumartesi günü çıkan orman yangınının ardından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun başkanlığında acil toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Tarihi Alan'da olası yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yanan sahanın yeniden ağaçlandırılması konuları ele alındı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü alanda incelemelerde bulunduktan sonra, Tarihi Alan Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz, İl Orman İşletme Müdürü Barış Sergin, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ve İl Özel İdare Genel Sekter Yardımcısı Celil Sezgin’in de katıldığı toplantıda; Tarihi Alan’da olası orman yangınlarının önlenmesi, yangınlara sebep olan risk faktörleri ve yangın sırasında alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Kuruluşlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesi ve kamuoyunda orman yangınlarına yönelik farkındalığın oluşturulmasına yönelik çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda; bölgedeki soğutma çalışmalarına devam edilmesi ve soğutma takibinin sağlanması, hasar tespitinin yapılması, orman sahasının temizlenmesi, alanın yeniden değerlendirilmesi, yanan bölgenin ağaç dikilmeye hazır hale getirilmesi ve tekrar ağaçlandırılması, dikilecek ağaç türünün belirlenmesine yönelik kararlar alındı.

FOTOĞRAFLI

Tarihi Alan'da yanan saha ağaçlandırılacakTarihi Alan'da yanan saha ağaçlandırılacakTarihi Alan'da yanan saha ağaçlandırılacakTarihi Alan'da yanan saha ağaçlandırılacak

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