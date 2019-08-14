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Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kars Çayı üzerinde 1855 yılında İngiliz sivil mimarisinin eşsiz örneklerinden birisi olan ve Albay Lake tarafından yapılan tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor.

Kars Çayı üzerinde 1855 yılında İngiliz sivil mimarisinin eşsiz örneklerinden birisi olan ve Albay Lake tarafından yapılan tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor. Köprü Kars turizmine kazandırılacak.
Dere içi mevkinde 19. yüzyılda bazalt taştan 3 gözlü olarak inşa edilen Taş Köprü’nün restorasyonu Karayolları Bölge Müdürlüğü yürütüyor. Baştan aşağıya ele alınan Albay Lake Köprüsü, orijinaline sadık kalacak şekilde restore ediliyor.
Tarihi Albay Lake Taş Köprüsü’nün ilginç bir yanı olduğunu ifade eden Araştırmacı Yazar, Fotoğraf Sanatçısı Yıldırım Öztürkkan, “Köprünün bir enteresan tarafı var. Köprünün önce bir ilginçliğini anlatalım. Köprü bir İngiliz ve Macar mühendisliğinin eseridir. Ama Osmanlı dönemidir. 1853-1855 yıllarında Albay Leke ve Corch Kimedy adlı Macar projelendirilen bir köprüdür. Kırım Harbi var. Kırım Harbinde 1855’de İngilizler bizim müttefikimiz, fakat o zaman asker göndermek yerine komuta heyetinden mühendis komutan göndererek Ruslara karşı, burada bir cephe oluşturmak için gelen komutanlardır” dedi.
Öztürkkan, “1848-1849 yıllarında Macar ihtilaline karışan 6 bin subay, ihtilal başarısızlıkla sonuçlanınca oradaki generaller Osmanlı’ya iltica ettiler. O zaman Sultan Abdülmecit onlara şu öneride bulundu. Eğer Osmanlı askeriyesin de çalışırsanız aynı rütbelerinizi iade edeceğiz. Ve burada çalışacaksınız. Bu vesileyle Macar generallerde Kars’a gelmişlerdir. İşte bu köprünün yapım aşamasında mühendis generaller iki tabyalar arasında irtibatı sağlamak için bu köprüyü yapmışlardır. 1853-1855 yılları arasında bu köprü yapılmıştır. Köprü uzun yıllardan beri bakımsız ve onarımsızdı. Karayolları köprüyü çok güzel bir şekilde restore ediyor” diye konuştu.
Kars Çayı üzerinde 19. yüzyılda yapılan köprü, kesme bazalt taştan 3 gözlü olarak inşa edildi. 1855 yılında yapılan Osmanlı-Rus savaşlarından önce Kars’a gelerek Kars tabyalarının yapımında da görev alan İngiliz subayı Mühendis Albay Lake tarafından Kars Çayı üzerinde yaptırılan ve Kars’ta bulunan ikinci taş köprü olan Albay Lake Köprüsü Kars Kalesini çıkış için kullanılıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen, 150 yıllık köprünün çok sayıda taşı ile iki kaidesi de geçen süre içerisinde kaybolmuş. Köprü restore edildikten son kent turizmine hizmet edecek.

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor

Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor
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