Tarihi an! 400 yıllık enkazı buldular

Suyun 12 metre altındaki gemide baharatlar, seramikler, toplar, deniz kabukları ve Portekiz krallığına ait armalar var.
Tarihi enkaz dünya çapında ses getirdi
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16. yüzyıl veya 17. yüzyıl başlarında üretilen Çin porselenleri 400 yılın ardından fotoğraflandı.
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Fotoğraflar, dokuz bronz toptan bazılarının olduğu gibi suyun altında kaldığını gösteriyor.
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Tarihi keşfin yapıldığı nokta, Portekiz'in başkenti Lizbon yakınlarındaki Cascais açıkları.
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Uzmanlar, geminin 1575 ila 1625 yılları arasında Hindistan'dan dönerken battığını tahmin ediyor.
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Ekibin başındaki Jorge Freire, enkazın çok iyi durumda olduğunu söylüyor:
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"Bu son 10 yılın keşfi, aynı zamanda tüm zamanların en önemli keşiflerinden biri."
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Gemi enkazı, Eylül ayında Tagus Nehri'nin ağzındaki tarama sırasında ortaya çıkarıldı.
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The Guardian gazetesine konuşan Cascais Belediye Başkanı Carlos Carreiras, ortak kimlik ve değerleri pekiştirecek sıra dışı bir keşif yapıldığını söylüyor.
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Portekiz Kültür Bakanı Luis Mendes ise, keşfin Tagus Nehri'nin enkazlar için sıcak nokta olduğu yönündeki görüşleri doğruladığını aktardı.
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Enkazın fotoğraflarını, Reuters haber ajansı dünyaya servis etti.
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Ajans, bulunan seramikler, baharatlar, deniz kabukları ve topların o dönemde köle ticareti için kullanıldığını aktarıyor.
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Tarihi keşfin duyurulduğu basın toplantısına ise, ilgi çok büyüktü.
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Gemi enkazı, Portekiz hükümeti, Nova Üniversitesi ve Cascais Belediyesi'nin 10 yıl önce başlattığı bir arkeolojik projesiyle bulundu.
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Geminin ada gövdesi...
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Bulunan tarihi kanıtları yakın plan görüntüleyen bir dalgıç.
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Tarihi keşfin duyurulduğu basın toplantısına ise, ilgi çok büyüktü.
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Birçok insan, enkazın görüntülerine hayranlıkla baktı.
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