HABER

Tarihi an! 400 yıllık enkazı buldular

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Denizin dibinde dalan arkeologların ulaştığı 400 yıllık enkaz, dünya çapında yankı buldu.

Suyun 12 metre altındaki gemide baharatlar, seramikler, toplar, deniz kabukları ve Portekiz krallığına ait armalar var.

Tarihi enkaz dünya çapında ses getirdi

1 / 20

16. yüzyıl veya 17. yüzyıl başlarında üretilen Çin porselenleri 400 yılın ardından fotoğraflandı.
2 / 20

Fotoğraflar, dokuz bronz toptan bazılarının olduğu gibi suyun altında kaldığını gösteriyor.
3 / 20

Toplardan biri...
4 / 20

Tarihi keşfin yapıldığı nokta, Portekiz'in başkenti Lizbon yakınlarındaki Cascais açıkları.
5 / 20

Uzmanlar, geminin 1575 ila 1625 yılları arasında Hindistan'dan dönerken battığını tahmin ediyor.
6 / 20

Ekibin başındaki Jorge Freire, enkazın çok iyi durumda olduğunu söylüyor:
7 / 20

"Bu son 10 yılın keşfi, aynı zamanda tüm zamanların en önemli keşiflerinden biri."
8 / 20

Gemi enkazı, Eylül ayında Tagus Nehri'nin ağzındaki tarama sırasında ortaya çıkarıldı.
9 / 20

The Guardian gazetesine konuşan Cascais Belediye Başkanı Carlos Carreiras, ortak kimlik ve değerleri pekiştirecek sıra dışı bir keşif yapıldığını söylüyor.
10 / 20

Portekiz Kültür Bakanı Luis Mendes ise, keşfin Tagus Nehri'nin enkazlar için sıcak nokta olduğu yönündeki görüşleri doğruladığını aktardı.
11 / 20

Enkazın fotoğraflarını, Reuters haber ajansı dünyaya servis etti.
12 / 20

Ajans, bulunan seramikler, baharatlar, deniz kabukları ve topların o dönemde köle ticareti için kullanıldığını aktarıyor.
13 / 20

Tarihi keşfin duyurulduğu basın toplantısına ise, ilgi çok büyüktü.
14 / 20

Gemi enkazı, Portekiz hükümeti, Nova Üniversitesi ve Cascais Belediyesi'nin 10 yıl önce başlattığı bir arkeolojik projesiyle bulundu.
15 / 20

16 / 20

17 / 20

Geminin ada gövdesi...
18 / 20

Bulunan tarihi kanıtları yakın plan görüntüleyen bir dalgıç.
19 / 20

Tarihi keşfin duyurulduğu basın toplantısına ise, ilgi çok büyüktü.
20 / 20

Birçok insan, enkazın görüntülerine hayranlıkla baktı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enkaz gemi Portekiz krallığı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

Yıllık geliri 25 bin dolardan az olan aileden vergi alınmayacak

Yıllık geliri 25 bin dolardan az olan aileden vergi alınmayacak

New York alarm halinde! Zirve için güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

New York alarm halinde! Zirve için güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Rusya: hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz

Rusya: hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz

Devlet başkanı seçildi, ayağı yerden kesildi!

Devlet başkanı seçildi, ayağı yerden kesildi!

Dünyanın kilitlendiği zirvenin en küçük konuğu

Dünyanın kilitlendiği zirvenin en küçük konuğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.