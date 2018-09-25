Tarihi an! 400 yıllık enkazı buldular

Suyun 12 metre altındaki gemide baharatlar, seramikler, toplar, deniz kabukları ve Portekiz krallığına ait armalar var.

Tarihi enkaz dünya çapında ses getirdi

1 / 20 16. yüzyıl veya 17. yüzyıl başlarında üretilen Çin porselenleri 400 yılın ardından fotoğraflandı.

2 / 20 Fotoğraflar, dokuz bronz toptan bazılarının olduğu gibi suyun altında kaldığını gösteriyor.

3 / 20 Toplardan biri...

4 / 20 Tarihi keşfin yapıldığı nokta, Portekiz'in başkenti Lizbon yakınlarındaki Cascais açıkları.

5 / 20 Uzmanlar, geminin 1575 ila 1625 yılları arasında Hindistan'dan dönerken battığını tahmin ediyor.

6 / 20 Ekibin başındaki Jorge Freire, enkazın çok iyi durumda olduğunu söylüyor:

7 / 20 "Bu son 10 yılın keşfi, aynı zamanda tüm zamanların en önemli keşiflerinden biri."

8 / 20 Gemi enkazı, Eylül ayında Tagus Nehri'nin ağzındaki tarama sırasında ortaya çıkarıldı.

9 / 20 The Guardian gazetesine konuşan Cascais Belediye Başkanı Carlos Carreiras, ortak kimlik ve değerleri pekiştirecek sıra dışı bir keşif yapıldığını söylüyor.

10 / 20 Portekiz Kültür Bakanı Luis Mendes ise, keşfin Tagus Nehri'nin enkazlar için sıcak nokta olduğu yönündeki görüşleri doğruladığını aktardı.

11 / 20 Enkazın fotoğraflarını, Reuters haber ajansı dünyaya servis etti.

12 / 20 Ajans, bulunan seramikler, baharatlar, deniz kabukları ve topların o dönemde köle ticareti için kullanıldığını aktarıyor.

13 / 20 Tarihi keşfin duyurulduğu basın toplantısına ise, ilgi çok büyüktü.

14 / 20 Gemi enkazı, Portekiz hükümeti, Nova Üniversitesi ve Cascais Belediyesi'nin 10 yıl önce başlattığı bir arkeolojik projesiyle bulundu.

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17 / 20 Geminin ada gövdesi...

18 / 20 Bulunan tarihi kanıtları yakın plan görüntüleyen bir dalgıç.

19 / 20 Tarihi keşfin duyurulduğu basın toplantısına ise, ilgi çok büyüktü.